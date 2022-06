The Umbrella Academy 4 ci sarà? Il rinnovo non è stato ancora annunciato, ma non dovrebbero esserci dubbi dopo quanto accaduto nel finale della terza stagione.

Sparrows e Umbrellas si sono incontrati e scontrati per dimostrare quale gruppo era migliore dell’altro. Alla fine, però, entrambi scoprono di essere più simili di quanto pensassero: sono solo bambini che cercano di rendere orgogliosi il loro papà. Peccato che Sir Reginald abbia sempre approfittato del loro potenziale per sfruttarli secondo i suoi scopi. Il finale della terza stagione riscrive nuovamente la storia: dopo aver sventato un’altra apocalisse, i fratelli Hargreeves si ritrovano insieme, l’universo è stato resettato, ma c’è un problema: nessuno di loro ha più i poteri, e Sloane sembra essere tornata nella precedente dimensione. Inoltre, Ben è ancora vivo.

Così la terza stagione di The Umbrella Academy ha esplorato ancora di più i legami familiari, l’educazione, e ha inviato un messaggio positivo su come le famiglie possono amare e accettare i loro parenti trans, in questo caso raccontando la storia di Viktor sullo schermo, dopo la transizione di Elliot Page.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, lo showrunner Steve Blackman parla di questi temi e di come si sono evoluti nel corso della serie, oltre alle sue speranze per una quarta stagione. E spera di poterne realizzare di più. Ci sono grandi piani in ballo:

Non siamo stati ancora rinnovati, ma ho le dita incrociate. So cosa c’è nella mia testa nella quarta stagione. Ho già elaborato l’inizio, la parte centrale e la fine. Quando ho iniziato questa serie, avevo programmato quasi quattro stagioni dello show. Non ho nulla di simile nel mio cervello, ma ho mantenuto una traiettoria. Quindi, ho un’idea molto chiara di cosa sarebbe la quarta stagione, e dovrebbe essere folle come le altre: qualunque sfida affronteranno questi supereroi, la famiglia è l’unica cosa che conta.

