Per una prostata sempre in forma è bene seguire tutta una serie di regole. Parte integrante dell’apparato uro-genitale maschile, la prostata è una ghiandola composta da due tipologie di tessuto, quello fibromuscolare, e il ghiandolare esocrino, che svolgono funzioni differenti.

Considerando il tessuto fibromuscolare, è corretto parlare di una duplice presenza, da un lato il tessuto muscolare liscio, che consente alla ghiandola di contrarsi e di far fuoriuscire i fluidi, e dall’altro il tessuto connettivo fibroso, che ha il compito di fornire uno specifico sostegno.

Il secondo tipo di tessuto è quello ghiandolare esocrino, conosciuto anche come tessuto epiteliale, a cui va il compito di produrre alcune componenti dello sperma, funzione primaria della ghiandola.

Gli integratori, essenziali per contrastare l’indebolimento della prostata

Gli integratori prostata sono prodotti predisposti specificamente per contrastare le problematiche della ghiandola, soprattutto per porre rimedio all’indebolimento fisiologico, che si presenta inevitabilmente dopo i cinquant’anni.

Gli integratori, che possono essere acquistati comodamente online, si rivelano utili per potenziare le difese immunitarie e per fortificare l’apparato urogenitale. Apportano inoltre benefici supportando la normale funzione biologica delle vie urinarie, favoriscono la diuresi, e non ultimi svolgono un’efficace azione di contrasto delle infezioni del tratto urinario, soprattutto limitando il riacutizzarsi di un problema che è già in via di guarigione, o apparentemente è già guarito.

Le regole per il benessere della prostata dall’alimentazione alle visite specialistiche

A partire dai 50 anni è bene verificare almeno ogni 12 mesi lo stato di salute della prostata, affidandosi alla visita di uno specialista.

Uno stile di vita sano, il consumo di cibi genuini, l’eliminazione diretta di fumo e alcolici, e l’adozione di una regolare attività sportiva e sessuale contribuiscono al benessere della prostata. Meglio scegliere di tenere adeguatamente alla larga alimenti come le spezie, gli insaccati, la birra, e il caffè, limitare il consumo del cioccolato e l’assunzione di peperoncino, pepe e superalcolici. Importante anche non esagerare con formaggi e pesci grassi, e poi ancora crostacei, molluschi e frutti di mare, che favoriscono specifiche irritazioni del tratto urinario comprendente prostata e vescica.

In tema di alimentazione è bene portare in tavola cibi contenenti in elevata percentuale sostanze antiossidanti. Entrando nel merito si tratta di frutta, verdura e prodotti vegetali contenenti vitamina E, A e C e poi ancora Selenio, di cui è ricca la carne, le noci e il tuorlo dell’uovo, Manganese grazie ai cereali integrali, al tè nero e alle verdure che presentano foglie verdi, e Licopene, presente in grandi quantità nei pomodori rossi.

Per il benessere della prostata è essenziale bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno e godere di una buona regolarità intestinale.

Le malattie più comuni della prostata

Le malattie che più comunemente colpiscono la prostata, sono suddivise in tre grandi gruppi.

Parliamo d infezioni prostatiche, ipertrofia prostatica benigna e di tumori della prostata. Se la prostatite è, di fatto, un’infiammazione, che comporta specifici disturbi della minzione e della sfera sessuale, l’ipertrofia prostatica benigna considera un lento, ma costante, ingrossamento della ghiandola che, con l’andare dei giorni, porta a una compressione dell’uretra e, se non trattata in tempo, può mettere in seria difficoltà la funzione renale.

Il terzo gruppo ingloba i tumori che coinvolgono la ghiandola, con condizioni anche piuttosto gravi a partire dal carcinoma alla prostata.

