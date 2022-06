Quando si decide di seguire una dieta dimagrante i dolci sono sempre i primi cibi a cui dover rinunciare e anche quelli che inducono maggiormente in tentazioni. Soprattutto in estate è difficile dire no a un bel gelato freddo, in particolar modo se le temperature sono torride. Ecco allora che alcuni nutrizionisti sono venuti in soccorso a chi vuole perdere peso senza privarsi del piacere di mangiare gelati.



E’ possibile dimagrire mangiando il gelato?

La dieta del gelato è basata proprio su questo gustoso alimento, che diventa un vero e proprio pasto che sostituisce il pranzo. Si parte dal presupposto che un gelato è un pasto completo. Contiene infatti zuccheri, proteine e, nei gusti a crema, anche i grassi del latte e della panna. Quando però il gelato viene inserito in una dieta dimagrante si tende a preferire gusti a frutta, che sono meno calorici. Meglio ancora se si scelgono sorbetti.



Come funziona la dieta del gelato?

Solitamente questa dieta dura una sola settimana e consente di perdere tra i 2 e i 4 chili. Può essere ripetuta a distanza di tempo. Il gelato sostituisce un pasto principale. Si tende a mangiarlo a pranzo perché è l’orario in cui solitamente si è fuori casa e diventa anche una scelta di comodità. Se si ha pazienza e volontà si può anche preparare il gelato a casa, scegliendo ingredienti di stagione e, sicuramente, genuini.



Attenzione alle possibili controindicazioni!

La dieta del gelato è sconsigliata nel lungo periodo, perché si predilige sempre un regime alimentare più equilibrato e bilanciato. Dopo una settimana, chi ha seguito questa dieta rischia di riprendere i chili persi se non riprende a seguire un’alimentazione controllata e ipocalorica. E’ sconsigliata a persone obese e a chi ha problemi di glicemia alta.