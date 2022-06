È passato un mese, ora la causa della morte di Andy Fletcher, storico tastierista e co-fondatore dei Depeche Mode, è stata svelata. A renderlo noto è stata la stessa band capitanata da Dave Gahan in una nota pubblicata sui social.

La causa della morte di Andy Fletcher

Martin Gore e Dave Gahan, su autorizzazione della famiglia del compianto Andy Fletcher, hanno esposto le cause della morte in una lunga nota nella quale hanno accolto l’occasione per ringraziare amici, fan e colleghi per il grande affetto e l’empatia.

Andy Fletcher si è spento il 26 maggio 2022. Nel primo comunicato diffuso dalla band le cause della morte erano ancora da chiarire, per questo i reduci invitavano chiunque a rispettare la privacy e il dolore della famiglia di Andrew nell’attesa di comunicazioni ufficiali. Di seguito, un estratto della nota diffusa dai Depeche Mode in cui è riportata la causa della morte di Andy Fletcher:

“Un paio di settimane fa abbiamo ricevuto i risultati dei medici legali, che la famiglia di Andy ci ha chiesto di condividere con voi ora. Andy ha subito una dissezione aortica mentre era a casa il 26 maggio. Quindi, anche se era molto, troppo presto, è deceduto in modo naturale e senza sofferenze prolungate“.

Andy Fletcher non avrebbe sofferto, quindi. Successivamente il frontman e il compositore della band ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al dolore.

“Sono state settimane a dir poco strane, tristi e disorientanti per noi qui. Ma abbiamo visto e sentito tutto il vostro amore e il vostro sostegno, e sappiamo che anche la famiglia di Andy lo ha sentito”.

Una cerimonia per Andy

La dissezione aortica che ha ucciso Andy Fletcher può manifestarsi in pazienti che soffrono una ipertensione arteriosa e comporta un deterioramento del tessuto dei vasi sanguigni.

Nel caso di Andy Fletcher non era noto che l’artista soffrisse di una qualche patologia, per questo la notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Nella nota pubblicata sui social, inoltre, i Depeche Mode hanno rivelato che in onore alla memoria di Andy, la settimana scorsa, a Londra si è tenuta una cerimonia in cui si sono spese lacrime ma anche risate nel ricordare gli aneddoti più belli della loro amicizia e carriera: “Essere lì, tutti insieme, è stato un modo davvero speciale per ricordarlo”, scrive la band.

