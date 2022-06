Inevitabilmente, il concerto di Elisa a Bassano Del Grappa previsto per oggi – martedì 28 giugno – slitta a una nuova data. Il rinvio si è reso necessario a causa del cedimento della tettoia, rovinata sul palco, nel pomeriggio di ieri lunedì 27 giugno.

L’incidente

Durante l’ora di pranzo di ieri, intorno alle 13, la tettoia che sovrastava il palco in costruzione nel Parco Ragazzi Del ’99 di Bassano Del Grappa si è piegata di 45 gradi ed è crollata.

Il palco era in allestimento per la prima data del tour Back To The Future Live, ciclo di concerti con i quali la cantautrice triestina presenterà dal vivo il suo nuovo album Ritorno Al Futuro/Back To The Future.

Nel Parco Ragazzi Del ’99, in quel momento, la maggior parte degli operai era in pausa pranzo. Il crollo della tettoia, tuttavia, ha provocato il ferimento di due addetti ai lavori che per fortuna non hanno accusato ferite gravi. Gli organizzatori del tour hanno subito preso le distanze dall’accaduto declinando ogni responsabilità.

Il manager di Friends & Partners Ferdinando Salzano, infatti, ha detto alla stampa: “Il montaggio non è di nostra competenza, ma della produzione del festival che gestisce l’evento. Siamo soltanto ospiti con lo show di Elisa”.

Poche ore dopo l’incidente i fan hanno atteso novità sul concerto, vista la possibilità di un annullamento o di uno slittamento. La risposta è arrivata dalla stessa Elisa su Instagram, che nelle storie condivide una nota di Friends & Partners.

Il concerto di Elisa a Bassano Del Grappa: la nuova data

La data di Elisa a Bassano Del Grappa prevista per oggi, martedì 28 giugno, slitta a mercoledì 3 agosto e si terrà sempre al Parco Ragazzi Del ’99. I biglietti già acquistati resteranno validi.

Per il momento la cantautrice non ha commentato l’incidente, ma secondo Il Giornale ha rassicurato i fan sulle condizioni di salute dei due operai coinvolti.

