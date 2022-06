Nonostante la conclamata pace ritrovata, che verrà suggellata con il concerto che si terrà questa sera a Piazza Duomo, la lite tra Fedez e J-Ax continua a tenere banco quando si parla dei due artisti.

Il chiarimento sulla lite tra Fedez e J-Ax

Come è già noto a tutti, i due rapper hanno ritrovato la pace dopo uno split durato per molto tempo. Prima della lite, Fedez e J-Ax avevano condiviso un’intensa esperienza a partire dall’album Comunisti Col Rolex (2017).

L’affinità tra le due anime era palpabile, ma se da una parte il lato artistico funzionava alla grande, dall’altro i due colleghi si dimostravano sempre più distanti sul piano amministrativo.

Nella giornata di ieri J-Ax è stato ospite dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, podcast di cui Fedez è anche conduttore, e l’occasione è stata ghiotta per chiarire definitivamente il dissing di tutti questi anni.

Soprattutto, Alessandro Aleotti ha messo a tacere i rumor su una possibile frecciatina rivolta a Federico Lucia nel singolo Timberland Pro. In una strofa, J-Ax recita: “Non ho niente da dimostrare né da compensare, quindi non ho il Lamborghini perché c’ho il ca**o normale”.

Fedez ammette: “Molti l’avevano associato a un dissing e anche io, non sentendoci, l’avevo pensato”. In realtà non era così, e per questo J-Ax chiarisce: “Era in generale, poi mi sa che era antecedente alla tua Lamborghini”.

Infine, J-Ax riassume definitivamente la questione della lite con Fedez con questa spiegazione:

“Lui aveva delle follie compatibili con le mie, come la passione per il punk rock californiano. Ma abbiamo delle cose in cui siamo diametralmente opposti. È una cosa che funziona tantissimo quando fai musica assieme, ma in un’azienda no”.

Il concerto in Piazza del Duomo

Mancano poche ore al Love Mi, il concerto evento che avrà inizio alle 18 di questo pomeriggio, martedì 28 giugno.

Per il momento le previsioni del tempo indicano la possibilità di pioggia, ma l’entusiasmo per l’evento da parte dei protagonisti e dei due promotori principali non viene certamente scalfito dal meteo instabile.

Le prove ufficiali e il sound-check si sono tenuti regolarmente, e nel frattempo si attendono comunicazioni ufficiali. Per il momento l’evento è confermato.

