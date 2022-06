I migliori smartwatch economici di giugno 2022? Potete trovarli tutti in questa nostra guida, perfetta per chi è ancora molto indeciso circa l’indossabile da acquistare. Come ben saprete, ormai è difficile rinunciare a questi dispositivi, che si rivelano molto utile in tante situazioni, soprattutto se si ha la ferma intenzione di tornare in forma dopo un periodo di rilassamento prolungato.

Amazfit Bip U PRO

Si tratta del vostro primo smartwatch? Magari volete mantenervi bassi coi prezzi, diremmo anche giustamente. Perché non provare questo particolare modello, che ha veramente tutto per farsi apprezzare: cardiofrequenzimetro, monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, impermeabilità fino a 5ATM, notifiche sincronizzate con lo smartphone di riferimento, supporto ad Alexa integrato, rilevazione della qualità del sonno e fino a 60 attività sportive riconosciute. Il costo è di 44,99 euro, oggi in super offerta su Amazon con il 44% di sconto.

Amazfit GTS 2 Mini

Un altro modello degno di nota è proprio questo, dotato di schermo AMOLED da 1.55 pollici di forma stondata, GPS integrato, autonomia di 14 giorni con un solo ciclo di ricarica, monitoraggio SpO2, 68 modalità sportive supportate e compatibilità con Alexa. Non manca neanche il sistema di valutazione della salute PAI, per la conversione dei dati complessi sulla salute e sulle attività praticate in un unico punteggio, così da comprendere meglio il proprio corpo. Il prezzo è di 85 euro (cui è possibile applicare un coupon aggiuntivo di 15 euro al check-out.

HUAWEI Watch GT 2

Questo sarebbe da pazzi farselo scappare: il prezzo, attualmente, è di 99,90 euro, con ben il 50% di sconto sul listino originale. Parliamo del modello da 42mm, con GPS integrato ad alta precisione, 15 modalità di allenamento, monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale, autonomia di 1 settimana e nella colorazione Night Black. Sarà come avere sempre a propria disposizione un personal trainer: l’orologio intelligente vi guiderà, tramite alcuni corsi preinstallati, fino ad un tipo di allenamento professionale e dalla massima efficacia.

Xiaomi Mi Watch

Un altro smartwatch su cui vale la pena investire è questo, dotato di schermo AMOLED HD da 1.39 pollici con Corning Glass 3, GPS integrato, durata della batteria fino a 16 giorni in utilizzo standard ed ultra-leggero (32 gr.). Il monitoraggio della salute offerto è altamente professionale: battito cardiaco, qualità del sonno, livello di ossigenazione nel sangue e tanto altro. Le modalità di allenamento supportate sono 117, con pulsante Sport dedicato. L’assistente vocale integrato vi consentirà di controllare l’orologio al meglio, semplicemente con la vostra voce. L’indossabile è anche impermeabile fino a 5ATM. Il prezzo? Adesso è di soli 108 euro.

Samsung Galaxy Watch4 40mm

Non poteva mancare nella nostra guida ai 5 migliori smartwatch economici di giugno 2022 il modello realizzato dal colosso di Seul, che per l’occasione potrete portarvi a casa al prezzo di 151 euro. Parliamo della versione italiana, con batteria di lunga durata, colorazione nera, monitoraggio della salute e schermo da 1.2 pollici, equipaggiato con il sistema operativo Wear OS by Samsung. A questa cifra non troverete un indossabile così completo: fitness-tracking, GPS, pressione sanguigna, elettrocardiogramma, rilevazione del sonno e supporto di tante applicazioni. Fossimo in voi ce lo lasceremmo proprio scappare via.

