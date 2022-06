Un altro flop annunciato dei nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione? Quello di Elisa Isoardi. La conduttrice torna in tv dopo l’insuccesso portato a casa alla conduzione de La Prova del Cuoco (con tanto di polemiche) trovando poi una valvola si sfogo nel ballo. La rinascita di Elisa Isoardi passa dal gossip sulla sua presunta liason con Raimondo Todaro e dalla sua, sfortunata, partecipazione a Ballando con le Stelle e, in seguito, all’Isola dei Famosi, e adesso cosa ne sarà di lei?

Le novità arrivano dal suo profilo Instagram dove annuncia felice il suo ritorno in Rai ma le sue parole cozzano un po’ con quella che è la realtà dei fatti. Alla Isoardi è stata affidata la patata bollente della domenica pomeriggio su una rete morta, Rai2, in un orario in cui si scontrerà con Mara Venier, confermatissima al timone di Domenica In e, molto probabilmente, con Amici di Maria de Filippi. Riuscirà Elisa Isoardi a spuntarla? Siamo sicuri di no.

Vorrei dirti che.., questo è il titolo del programma affidato alle mani di Elisa Isoardi che passerà la domenica pomeriggio su Rai2, dall’11 settembre alle 15.00, alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. A metà strada tra il factual e l’emotainment, la conduttrice in ogni puntata si troverà nella città in cui abita il protagonista: una persona comune, con una storia molto toccante, che ha contattato il programma perché vuole ringraziare o chiedere scusa a un proprio familiare preparandogli un pranzo indimenticabile.

Elisa e il protagonista devono decidere i piatti che andranno a comporre il menù del pranzo. Le ricette e gli ingredienti sono scelti in base ai

ricordi e ai gusti del destinatario e ad aiutarli ci sarà un cuoco amico di Elisa che li aiuterà a preparare la ricetta al meglio. Non mancheranno moventi commoventi, Elisa Isoardi piangerà anche alla pubblicazione dei dati di ascolto?