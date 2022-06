Tutti pazzi per l’ultimissima funzione Karaoke su Spotify, quella che consente di ottenere un voto per la propria esibizione canora dopo aver scelto il nuovo comando “Canta”. La feature è stata rilasciata solo da qualche ora e in molti vorrebbero beneficiarne ma non è ancora disponibile proprio per tutti. Ecco dunque qualche consiglio pratico per non restare indietro ai più fortunati.

In cosa consiste la funzione

La prima cosa da dire è che da febbraio scorso Spotify aveva già inserito una funzione Karaoke su Spotify con la possibilità di seguire i testi di una canzone simultaneamente alla loro esecuzione. La novità delle ultime ore è che si verrà valutati sulla base della propria intonazione per il brano e alla conclusione della propria esibizione si otterrà un voto.

Come si attiva

I più stanno già beneficiando della possibilità di fare il vero e proprio karaoke su Spotify. La procedura è semplicissima: proprio nella schermata contenente il testo del brano, in alto a destra, ci sarà il nuovo comando “Canta”. Cliccandolo, l’app si metterà in ascolto dell’esibizione, fornendo poi un voto finale allo show. Non c’è che dire, la specifica novità è senz’altro divertente e non mancherà di essere testata da molti.

Cosa fare invece se non si visualizza ancora il comando “Canta” nella schermata del testo di una canzone e dunque non si può iniziare una sessione di karaoke su Spotify? La cosa più funzionale da fare sarà quella di aggiornare l’applicazione di streaming musicale nella sua ultima versione Android o iOS, in base al dispositivo in proprio possesso. Dopo il download, l’implementazione dovrebbe essere alla portata di tutti. Se ancora non dovesse essere così, niente panico: il rilascio della funzione dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore davvero per tutti, senza alcuna distinzione tra abbonamento premium o totalmente gratuito. Si tratterà solo di aspettare un po’ di più.

