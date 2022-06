Abbiamo alcune conferme importanti sul fatto che il Samsung Galaxy S22 sia destinato a ricevere l’aggiornamento con Android 13 entro tempistiche precise. Discorso che arricchisce quanto riportato alcuni giorni fa con un altro articolo e che, a conti fatti, rende necessarie alcune considerazioni a margine per chi da tempo è in attesa del pacchetto software. Vediamo come stanno le cose, in attesa di ulteriori riscontri che renderanno più chiara la situazione anche qui in Italia, in base a quanto è stato deciso dal produttore asiatico negli ultimi giorni.

Cosa sappiamo sul Samsung Galaxy S22 e sui tempi di rilascio dell’aggiornamento Android 13

Secondo quanto riportato da SamMobile, in effetti, la storia dovrebbe essere più chiara di quanto si pensi. Come si poteva facilmente prevedere, la serie in questione sarà la prima a ricevere le build beta del pacchetto software impostato su One UI 5.0. Allo stesso tempo, è lecito aspettarsi che Samsung possa ampliare il programma a dispositivi aggiuntivi nel giro di pochi giorni. Probabilmente entro la fine di luglio. Riferimento esplicito, in questo caso, a modelli del calibro dei vari Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

In riferimento alle tempistiche, sappiamo che la beta sarà disponibile nella terza settimana di luglio per il Samsung Galaxy S22. Come sempre avviene in questi casi, l’Italia è stata esclusa dalla fase test, mentre la distribuzione dell’aggiornamento stabile e definitivo impostato su Android 13 ci sarà ad ottobre. In quel caso, come riportato da altre fonti, verrà coinvolto anche il modello in commercio in Italia.

Del resto, l’arco temporale compreso tra ottobre e novembre da sempre è quello giusto per assicurare aggiornamenti importanti ai top di gamma di questo brand. La tradizione non verrà interrotta dal Samsung Galaxy S22 e da Android 13. Che ne pensate?