Nei giorni scorsi avevamo parlato del possibile passaggio di Alessia Marcuzzi alla Rai e non ci siamo sbagliati. La presenza della conduttrice nello show in prime time di Mara Venier, quel suo ammettere di non essere indifferente alla lucina delle telecamera, era solo un modo per annunciare il suo prossimo ritorno e così è stato. Alessia Marcuzzi spiana la strada verso Sanremo 2023 entrando di fatto nella scuderia Rai partendo dal basso, da una seconda rete ormai in balia di repliche e di fallimenti, Rai2.

Nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai in scena questa mattina, è stato annunciato l’arrivo di Alessia Marcuzzi in Rai. Ad attenderla ci sarà il varietà-nostalgia del martedì, Boomerissima, che metterà al centro il racconto dei personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni che vanno dal 1970 al 2000 mettendoli al confronto proprio con quelli di oggi per evidenziare pregi e difetti.

Fin qui tutto normale se non fosse che in molti hanno letto in questa strana decisione (passare su una rete morta) dopo un questo periodo di pausa, solo una mossa per arrivare alla corte della tv pubblica in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 formando la storica coppia al fianco di Amadeus. L’operazione nostalgia non potrebbe riguardare solo Boomerissima ma anche la coppia di conduttori.

Per quel che riguarda Alessia Marcuzzi, invece, il suo sì a Rai2 segnerà il suo ritorno in Rai 28 anni dopo Il Grande Gioco dell’Oca, che co-condusse al fianco di Gigi Sabani proprio sulla seconda rete. La stessa conduttrice qualche ora fa ha voluto annunciare il suo ritorno sui social con una foto che la ritrae giovanissima e in bianco e nero: