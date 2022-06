Dopo le straordinarie vittorie dell’Atp 250 di Stoccarda e dell’Atp 500 del Queen’s (per il secondo anno di fila), il numero 1 d’Italia Matteo Berrettini è pronto a dar spettacolo sull’erba inglese più importante e storica, ossia quella di Wimbledon. La passata stagione, come ben ricorderemo, l’azzurro si giocò la finale contro Novak Djokovic, ma dovette arrendersi dinanzi alla supremazia del serbo in 4 set: 6-7; 6-4; 6-4; 6-3. Quest’anno la storia potrebbe ripetersi, ma il tennista romano vuole conquistare la sua prima vittoria in uno slam. Nella giornata di domani, martedì 28 giugno, al primo turno del prestigioso torneo il neo campione del Cinch Championships di Londra dovrà affrontare il cileno Cristian Garin, numero 44 della classifica ATP.

Un avversario battibile, ma sicuramente da non sottovalutare. Andiamo a scoprire insieme dove vedere la diretta TV e streaming dell’incontro. Berrettini-Garin si sfideranno in campo martedì 28 giugno, con orario e campo ancora da stabilire. Gli organizzatori di Wimbledon, difatti, devono ancora ufficializzare le schedule. Il match tra l’italiano ed il cileno sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sulle app/piattaforme di NOW e Sky Go.

L’emittente di Comcast coprirà più di 400 ore di programmazione live con nove canali dedicati, oltre a Sky Sport 4K, che vanno dal numero 252 al 257, chiamati Wimbledon 1 (anche in 4K), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6, dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo n.1, Campo n.2, e gli altri campi sono ancora da determinare in merito al programma delle giornate. Inoltre, il torneo di Wimbledon sarà trasmesso anche su Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno, che manderà in onda i match sul Campo Centrale, e Sky Sport Arena, che trasmetterà gli incontri al Campo n.1.

