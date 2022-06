Sta facendo il giro del web un post pubblicato da un utente Instagram, vale a dire Kevinc4803. Si tratta di un contenuto che, con leggere modifiche qua e là, circola da oltre 10 anni sui social. Basterebbe questo dettaglio per indurci a non prendere di mira quello che a conti fatti sembra essere solo un ragazzo. La solita catena di Sant’Antonio, simile a quelle che abbiamo già analizzato in passato sul nostro magazine e che a quanto pare necessita di un altro approfondimento. Vediamo come stanno le cose, in modo da maturare un’opinione in merito in piena consapevolezza a differenza di quanto avvenuto con tanti italiani.

Per quale motivo la gente si arrabbia con Kevinc4803 per una bufala sugli incidenti dei VIP

Provando a contestualizzare il discorso, per quale ragione tante persone si stanno arrabbiando con Kevinc4803 per una bufala sugli incidenti dei VIP? Il giovane, come riportato da alcuni fact checkers, a marzo 2020 ha condiviso un post diventato improvvisamente virale e popolare qui in Italia. Si tratta di contenuto che, come accennato in precedenza, circola da quasi 10 anni, ragion per cui non possiamo imputarlo in modo diretto a lui. Detto questo, qual è il succo del messaggio? Gli utenti vengono invitati ad aprirsi addio, con una sorta di minaccia velata.

In pratica, si sostiene che personaggi famosi come Marilyn Monroe e Jenni Rivera abbiano rifiutato pubblicamente di aprirsi a Dio, salvo poi morire pochi giorni dopo determinate affermazioni. Il Presidente dell’Argentina, nel 1995, non avrebbe alimentato la catena in questione (non si capisce come sarebbe potuta arrivargli in quegli anni), perdendo suo figlio a stretto giro. Vengono poi citati altri fatti di cronaca simili su gente comune. Per tutte queste persone, però, non esiste uno straccio di prova in grado di confermare una tesi del genere..

Kevinc4803 ha avuto la sola “colpa” di ricondividere il testo, ma non è lui l’autore. Ecco perché ha poco senso prendersela con lui in queste ore.