Circa due settimane fa erano trapelate alcune indiscrezioni sul nuovo ASUS ROG Phone 6, il super potente smartphone da gaming del produttore taiwanese. Di recente, gli ultimi rumors sul dispositivo rivelati dal noto e fidato leaker Digital Chat Station parlano di una fantastica scheda tecnica e del possibile lancio in programma il prossimo 5 luglio. Quasi sicuramente il device avrà a bordo il nuovo processore Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm e sfoggerà un pannello OLED HDR da 6,78 pollici dotato di frequenza di aggiornamento a 165Hz. Solamente queste due caratteristiche tecniche lasciano intuire che si tratta di uno smartphone con una capacità per il gaming veramente straordinaria, soprattutto se ora come ora sul mercato non vi sono concorrenti all’altezza.

Certamente le informazioni più rilevanti, che riguardano il prezzo e la disponibilità, sono ancora un interrogativo. In attesa di ulteriori dettagli in merito, che potrebbero essere resi noti da future indiscrezioni oppure direttamente in via ufficiale nel corso del lancio in programma il 5 luglio, andiamo a vedere insieme i rumors relativi alla scheda tecnica del nuovo e potentissimo ASUS ROG Phone 6. Il dispositivo presenta un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 165Hz, HDR a 10 bit e sensore di impronte digitali integrato; il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 potrebbe essere supportato da 8/12/18 GB di memoria RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di storage interno UFS 3.1.

ARTICOLI CORRELATI

Quanto al comparto fotografico, l’ASUS ROG Phone 6 mostrerà una tripla fotocamera posteriore così caratterizzata: un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare e un sensore periscopico. La selfie-cam sarà da 12MP. Il device dispone, inoltre, di una connettività Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS+GLONASS, Galileo e NFC. Il tutto è alimentato da una batteria da 6000mAh dotata di ricarica rapida HyperCharge a 65W. Il sistema operativo a bordo è Android 12.

Continua a leggere su optimagazine.com