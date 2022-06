Continua a calare su Amazon il prezzo dello Xiaomi Mi Band 6, braccialetto fitness che quest’oggi può essere acquistato sul celebre sito di e-commerce con uno sconto di grande rilievo. Se state pensando ad un dispositivo in grado di registrare i parametri più importanti riguardanti l’attività fisica e non solo, sicuramente puntare su questo fitness tracker potrà essere la scelta giusta. Ciò che fa gola è soprattutto il prezzo, perché davvero con pochissimi euro questo Xiaomi Mi Band 6 potrà essere tra le vostre mani.

Nuova occasione con Xiaomi Mi Band 6 su Amazon il 27 giugno: attenzione ad un’altra super offerta

Nuova opportunità, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Vediamo allora più nel dettaglio l’offerta odierna proposta da Amazon per questo braccialetto fitness di stampo Xiaomi. Il costo finale è di 32,77 euro, è stato applicato infatti uno sconto del 27% sul prezzo consigliato in precedenza di 44,99 euro. Un risparmio notevole se consideriamo comunque che stiamo parlando di cifre piuttosto basse ed è una delle prime volte che il prezzo dello Xiaomi Mi Band 6 risulta essere così basso.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Senza dubbio questo è anche il risultato dell’arrivo sul mercato dello Xiaomi Mi Band 7, ultimo braccialetto fitness realizzato dall’azienda cinese e che presenta giusto qualche accorgimento estetico e tecnico. Vogliamo però continuare a parlare del Mi Band 6 in offerta su Amazon evidenziando come la disponibilità sul sito di e-commerce sia immediata e se lo si acquista entro poche ore, potrà arrivare a casa vostra già nella giornata di domani, altrimenti bisognerà attendere giusto qualche giorno in più. Parliamo inoltre dell’Amazon’s choice di giornata e quindi si consiglia fortemente tale acquisto.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo Xiaomi Mi Band 6, parliamo di un braccialetto fitness che si ritrova con un display da 1,56 pollici, molto più ampio rispetto al modello precedente e con risoluzione 326 PPI, per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente. C’è la possibilità di tracciare ben trenta attività sportive, evidenziando calorie bruciate, chilometri percorsi e soprattutto battito cardiaco. L’elemento di spicco di questo Xiaomi Mi Band 6 è la possibilità di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. Infine non manca il monitoraggio del sonno, inclusa la fase REM. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su tale device.