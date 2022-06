L’ottimizzazione SEO è un aspetto fondamentale per qualunque sito web: più elevato è il numero di visite, infatti, e più interazioni ci saranno. Il che vuol dire poter ottenere più contatti dagli utenti. Ne abbiamo parlato con Alberto Di Meo, grafico e web designer esperto di realizzazione siti web e comunicazione online.

Qual è lo strumento ideale per migliorare un sito Internet?

In fase di realizzazione siti web, al giorno d’oggi non si può prescindere dalla SEO, che è la risorsa più preziosa a disposizione di chi intende raggiungere risultati migliori in Rete. SEO è un acronimo, e sta per Search Engine Optimization, ottimizzazione per i motori di ricerca. Quando si parla di ottimizzazione SEO, in particolare, si fa riferimento a una serie di tecniche online e di azioni che hanno lo scopo di rendere più visibile su Google e sugli altri motori di ricerca un certo sito web. Sono sufficienti delle parole chiave specifiche per fare in modo che, nella creazione siti web, i contenuti presenti nelle pagine riescano a coinvolgere una certa nicchia di lettori davvero interessati a ciò che viene proposto loro.

Quali sono i risultati che si possono raggiungere con la SEO?

Nella creazione siti web professionali la SEO permette, prima di tutto, di ottenere sul sito contenuti di qualità più elevata; contenuti, cioè, caratterizzati da una maggiore chiarezza e in grado di risultare interessanti per gli utenti. Uno dei pregi della SEO è rappresentato dalla sua capacità di assicurare risultati non solo concreti, ma che nel tempo si rivelano stabili. I contenuti possono essere indicizzati affinché possano essere scovati dai motori di ricerca, che così potranno mostrarli tra i loro risultati.

Ci sono anche altri benefici che derivano dalla SEO?

Sì, certamente. Questa risorsa è utile per attirare lettori realmente interessati: così crescono le probabilità che le transazioni vengano concluse e che con il tempo si instauri una relazione di fiducia longeva. La realizzazione siti Internet non dovrebbe prescindere dalla SEO anche perché l’ottimizzazione aiuta a rafforzare il valore di un marchio, dal momento che la presenza su Google di un sito produce fiducia nei confronti degli utenti che sono abituati a navigare in Rete. Insomma, questa è la soluzione a cui fare riferimento per poter incrementare senza costi la propria notorietà su Internet. Tutto questo è possibile per mezzo del traffico spontaneo che viene messo a disposizione dai motori di ricerca, in virtù dei risultati non sponsorizzati: quelli organici.

Come si comportano i motori di ricerca, dunque?

Google and co. sono attratti dai siti web che si dimostrano non solo interessanti, ma anche in grado di garantire contenuti coerenti e di assecondare le necessità degli utenti. Per tale ragione il principale obiettivo della SEO consiste nel riuscire ad assicurare livelli il più possibile elevati di utilità, di efficienza e di efficacia. La stessa SEO si può considerare un tipo di attività che, per la creazione siti Internet, si caratterizza per uno spettro di utilizzo piuttosto vasto. Non è un caso che essa in genere venga distinta in tre diversi ambiti di azione, che corrispondono alla SEO on page, alla SEO on site e alla SEO off site.

Di che cosa si tratta?

La SEO off site comprende le numerose attività che vengono effettuate fuori dal sito, per esempio su un blog o sui social network; essa è finalizzata ad attirare utenti da fuori in modo che la popolarità del sito possa crescere. La SEO on site, invece, comprende le diverse azioni che hanno a che fare con l’ottimizzazione di un sito nella sua totalità: si pensi, per esempio, agli interventi sull’usabilità, sulla sicurezza, sulle performance o sulla velocità di navigazione di una specifica pagina web o di tutto il sito. Infine c’è la SEO on page, che corrisponde a una ottimizzazione incentrata sulle pagine specifiche, con una particolare attenzione riservata all’impiego delle parole chiave. La SEO on page può coinvolgere anche l’ottimizzazione delle immagini, che ha un ruolo importante dal punto di vista della velocità di caricamento delle pagine. In ogni caso, deve essere chiaro che l’attività di ottimizzazione va coltivata nel corso del tempo prendendo in considerazione le necessità dei consumatori e del mercato, ma in particolare tenendo conto dell’algoritmo dei motori di ricerca.

Alberto Di Meo

Alberto Di Meo è un web designer e grafico specializzato in comunicazione visiva. Si occupa, tra l’altro, della realizzazione di interfacce grafiche per pagine e siti web. La sua passione è quella di mettere a disposizione dei clienti soluzioni su misura e al tempo stesso altamente innovative. Di Meo si rivolge sia a privati che ad aziende che hanno la necessità di comunicare e di far conoscere i propri servizi, i propri prodotti o il proprio marchio in modo emozionale e immediato. Tutti i concept sono il risultato di un processo creativo, artistico e altamente tecnologico.

