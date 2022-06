Ci sono problemi con Instagram per la riattivazione di account momentaneamente disattivati dal weekend appena concluso. Utenti che, per qualsivoglia ragione, hanno provveduto a sospendere per un po’ il loro profilo, da ore se non giorni si trovano completamente tagliati fuori dalla loro utenza, senza alcuna apparente via d’uscita.

Le lamentele relative agli ultimi problemi con Instagram sono state raccolte sui social ma soprattutto su Reddit. In thread appositi, gli utenti stanno condividendo la loro esperienza frustrante con il social proprio in questi ultimi giorni di fine giugno. Le prime anomalie si sarebbero verificate tra venerdì e sabato scorso. Come già indicato, chiunque abbia disattivato temporaneamente il proprio profilo, si trova ora a non avere più alcun controllo su tutti i suoi contenuti. A nulla sono valsi i tanti tentativi di riattivazione dell’account, secondo la consueta metodologia.

Cosa succede a chi incorre attualmente nei problemi con Instagram con il proprio account? Nella maggior parte dei casi, l’accesso è impossibile e dunque si continua a visualizzare la schermata bianca o nera (in base alla propria modalità di visualizzazione) completamente vuota. Un errore frequente che compare a molti è il seguente, presente in apposita notifica: “Si è verificato un errore con la tua richiesta”. Il pop-up compare a più riprese senza la possibilità di cancellarlo.

Nonostante l’anomalia ricorra da più giorni, dispiace confermare che da parte di Instagram non ci sia alcun feedback sui problemi attuali. Per questo motivo, risulta impossibile ipotizzare una qualsiasi tempistica di ritorno alla normalità. Il fatto che, dopo circa tre giorni dalle prime testimonianze del disservizio, tutto taccia non lascia proprio ben sperare. Nel caso in cui dal team social giungano commenti a margine dei malfunzionamenti, questi non mancheranno di essere comunicati su queste pagine. Nel frattempo, dispiace dirlo, nessuna operazione potrà essere utile, neanche la disinstallazione e riattivazione dell’app.

Continua a leggere su optimagazine.com