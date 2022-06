Pierluigi Diaco prende il posto di Bianca Guaccero. Questa è la prima novità che arriva dai palinsesti televisivi della prossima stagione e, in particolare, da quello di Rai2. Proprio nelle scorse settimane la conduttrice ha lasciato il programma salutando compagni di viaggio e spettatori non senza polemiche proprio per via di quello che è successo in questi anni tra pettegolezzi e critiche (spesso legate agli ascolti).

Al momento non sappiamo ancora quale sarà il futuro di Bianca Guaccero, se la vedremo ancora in tv alla conduzione o dietro una macchina da presaper il suo lavoro di attrice, ma quello che è certo è che Pierluigi Diaco prenderà il suo posto con il programma dal titolo Bella Ma che dovrebbe andare in onda su Rai2 dal 12 settembre portando sullo schermo un confronto tra generazioni.

Hanno risposto alla chiamata per i provini più di 1300 persone in questi giorni e si sono presentati a Roma diversi tra influencer, tiktoker o youtuber tra 18 e 25 anni e anche persone di più di 55 anni. Il programma sarà un talent di parola che metterà a confronto le giovani generazioni con quelle dei loro genitori e dei loro nonni, ovvero i ragazzi della Generazione Z e quella cosiddetta dei «boomer». Per partecipare ai casting bisogna accedere al sito https://www.rai.it/raicasting/ e fare domanda.

Alcuni ci hanno visto già un ritorno al passato ovvero a quella che era la versione pre talent di Amici che ogni sabato pomeriggio ci regalava scontri generazionali su temi e argomenti spesso legati alla famiglia. L’effetto sarà lo stesso? Quale sarà il riscontro del pubblico abituato a factual e programmi leggeri? Lo scopriremo solo a settembre quando il programma andrà in onda e ci terrà compagnia nel pomeriggio.