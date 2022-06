La presenza di Marracash al concerto di Elodie è documentata dallo stesso rapper e da una foto postata dalla madre della cantante romana. I due sono ancora sotto i riflettori del gossip per quello strascico di indiscrezioni che si inseguono dalla fine (più o meno) della loro relazione.

Marracash al concerto di Elodie

Marracash ha postato nelle storie Instagram alcuni video registrati sotto il palco del Circolo Magnolia di Milano. Possiamo sentire la cantante romana intonare il suo grande successo Andromeda, ma anche Niente Canzoni D’Amore, brano in cui Elodie duetta proprio con il rapper milanese nell’album This Is Elodie.

Dopo il concerto, Marracash si è prestato per una foto insieme alla ex compagna e alla famiglia di lei. Lo scatto è stato pubblicato da Claudia Marthe Mitai, madre di Elodie, e mostra il rapper e la cantante abbracciati in compagnia della sorella e di nonna Marise.

“Orgoglio figlia mia”, scrive la madre sui social.

Elodie e Marracash di nuovo insieme?

La domanda non ha una risposta ufficiale. I due, infatti, hanno spiegato a più riprese che la loro relazione non è mai finita del tutto, in quanto in questo momento stanno vivendo un rapporto di affetto e stima reciproca. Nei giorni scorsi Elodie ha rotto il silenzio e ha dichiarato:

“Per il momento è complicato. Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice”.

Anche Marracash, a suo tempo, ha spiegato che ciò che rimane tra loro non può spiegarsi con incasellamenti ed etichette. Di fatto, la presenza di Marracash al concerto di Elodie dimostra che i due continuano a frequentarsi e a condividere qualcosa, anche con la famiglia di lei.

Continua a leggere su optimagazine.com