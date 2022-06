Registriamo proprio in queste ore improvvisi problemi PosteMobile, considerando il fatto che poco dopo le 9 sono aumentate in modo spropositato le segnalazioni di down a detta di utenti secondo cui non funziona internet. Un disservizio non di poco conto, che ci fa tornare con la mente a quanto riportato ad inizio 2022, quando sul nostro magazine abbiamo dovuto affrontare una situazione simile. In quel frangente, l’anomalia rientrò nel giro di pochi minuti e la speranza è che lo stesso possa ripetersi anche stamane, in base a quanto raccolto fino al momento della pubblicazione di questo nuovo articolo.

Cosa sappiamo sui nuovi problemi PosteMobile riscontrati il 27 giugno: occhio al down in Italia

Quali sono le informazioni trapelate fino a questo momento a proposito dei problemi PosteMobile del 27 giugno? In verità, sono frammentari i feedback raccolti in questi minuti. Si nota, infatti, solo una decisa impennata di feedback negati su Down Detector. Attraverso altri commenti disponibili in rete, si potrebbe pensare che il disservizio non sia geolocalizzato e che, al contrario di quanto si potesse immaginare, risulti diffuso in tutta Italia. Solo in mattinata, comunque, si avrà un quadro più chiaro sotto questo punto di vista.

Non escludo che la curva stia iniziando a calare e che il disservizio possa essere già in fase di risoluzione, ma questo sarà più chiaro solo nei prossimi minuti. Nel frattempo, chiedo ai nostri lettori se abbiano registrato problemi PosteMobile e se dalle 9 circa di questo lunedì abbiano fatto i conti con un down relativo alla Rete Internet. In questo modo, infatti, potremo contestualizzare ogni discorso, andando ad approfondire una vicenda che ha ancora non pochi punti di domanda.

Come stanno andando le cose coi problemi PosteMobile? Fateci sapere qui di seguito con un riscontro diretto.