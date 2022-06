Tutto è pronto per la finalissima di questa sera e c’è già chi pensa a chi metterà le mani sul montepremi dell’Isola dei Famosi 2022, finirà davvero nelle mani di Nicolas Vaporidis vincitore annunciato? il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia ha portato a termine la più lunga edizione di sempre con tutto quello che questo ha significato per i concorrenti (Edoardo Tavassi compreso, visto che si è dovuto ritirare ad un passo dalla fine) e qusta sera Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, farà il nome del vincitore tra i sei naufraghi rimasti in gioco e che si contenderanno la vittoria e il montepremi.

A contendersi il montepremi dell’Isola dei Famosi 2022 saranno Carmen Di Pietro, Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, sopravvissuto al televoto di Playa Sgamadissima contro Pamela Petrarolo ed Estefania Bernal. Tra una prova e un televoto, toccherà proprio a loro arrivare fino alla fine per riuscire a salire sul podio portando a casa il titolo di vincitore, toccherà proprio a Nicolas Vaporidis?

In molti sono convinti che la produzione stia spingendo a suo favore anche se il pubblico spesso lo ha criticato per i suoi modi e le sue parole poco ‘politicamente corrette’, diciamo così, come andrà a finire per lui?

In attesa di ascoltare Ilary Blasi pronunciare il nome del vincitore, i fan si chiedono a quanto ammonta il montepremi dell’Isola dei Famosi 2022. La risposta è semplice: il vincitore porterà a casa il montepremi da 100 mila euro. In realtà metà cifra è molto probabile che sarà devoluta in beneficenza mentre l’altra metà andrà nelle tasche del vincitore, come è accaduto già in passato. Il podio e l’ordine d’arrivo dei naufraghi lo scopriremo oggi, 27 giugno, durante la messa in onda della finalissima.