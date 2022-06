Parlare dei migliori brani dei Pink Floyd significa litigare con il proprio io, perché nell’immenso patrimonio artistico lasciato dalla band britannica alle generazioni future, concediamocelo, non esiste mezza nota fuori posto. Possiamo dire la stessa cosa dei singoli elementi, dall’eterno Syd Barrett all’inquieto Roger Waters, che nel nome di questo grande amore per la musica conduce una battaglia morale contro l’ex compagno di banda David Gilmour mentre un Nick Mason continua per la sua strada. Si amano ancora, per questo c’è della tensione.

Money (1973)

Tra i lati oscuri descritti e musicati in The Dark Side Of The Moon (1973) degno di menzione è l’intero album (lo sappiamo), ma Money è quel pezzo che ti arriva subito, con quel riff di basso del buon vecchio Waters scandito dal campionamento del registratore di cassa. Te ne accorgi perché tutti al mondo conoscono Money, anche le brutte persone che non sanno chi siano i Pink Floyd.

Echoes (1971)

Una suite di 23 minuti degna di un viaggio nel tempo. Chi ascolta Echoes ha sempre la sensazione di perdere gravità, grazie a quelle note di piano che somigliano a un sonar e quelle voci ipnotiche che, diamine, solo i Pink Floyd possono elaborare. Memorabile, tra l’altro, la versione del live a Pompei.

Shine On You Crazy Diamond (1975)

Nonostante lo split, per i reduci era impossibile non pensare a Syd Barrett, a cui dovevano davvero tutto. Per questo nel capolavoro Wish You Were Here (1975) inserirono questa dedica appassionata al compagno di avventura perduto, il “diamante pazzo” che merita tutte quelle 4 note di Gilmour che rendono il pezzo uno dei migliori esempi di storia della musica.

Wish You Were Here (1975)

Uno dei momenti più alti del percorso artistico dei Pink Floyd: Wish You Were Here non ha bisogno di presentazioni, essendo una delle ballate più belle mai scritte dall’uomo.

Another Brick In The Wall (1979)

Vale la pena, in questa indegna cernita tra le migliori canzoni dei Pink Floyd, inserire questa rabbia centellinata in 3 atti in cui Roger Waters si mette completamente a nudo offrendoci, non senza fatica, un nuovo slogan per le nostre battaglie.

