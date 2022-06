I Huawei Nova 10 e 10 Pro sono prossimi a fare il proprio debutto: il produttore cinese ha pubblicato su Weibo una prima immagine ufficiale dei device, la cui data di lancio è prevista per il 4 luglio. Il primo dovrebbe montare uno schermo da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ a 120Hz, mentre il secondo un pannello da 6.78 pollici FHD+ a 120Hz.

Il processore di riferimento sarà lo Snapdragon 778G, con connettività 4G (ormai dovreste saperlo tutti: il ban USA continua a dare parecchio disturbo all’OEM, che sta cercando di arrangiarsi come può, dovendo per prima cosa fare a meno della connettività 5G per i propri smartphone, a discapito dell’avanzamento tecnologico che i tempi moderni stanno vivendo) e fotocamere frontali da 60 e 60 + 8MP. La fotocamera posteriore (racchiusa in un anello di colore dorato davvero molto elegante) includerà, per entrambi, sensori da 50 + 8 + 2MP. Per quanto riguarda la capacità energetica, il primo avrà una batteria da 4000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W, mentre il secondo una batteria da 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 100W. Il sistema operativo di riferimento sarà HarmonyOS.

Il Huawei Nova 10 dovrebbe avere uno spessore di 6,88mm, mentre il Huawei Nova 10 Pro sarà spesso 7,88mm. Al momento non sappiamo dirvi di più sul conto dei Huawei Nova 10 e 10 Pro, che arriveranno di certo nel giro dei prossimi giorni (nel caso in cui l’assenza del 5G non vi pesi particolarmente potreste pure decidere di prendere in considerazione il dispositivo, che di certo vanterà tutta la qualità costruttiva e tecnica del marchio cinese). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

