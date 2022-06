Il Samsung Galaxy S23 non può dirsi di certo alle porte, eppure si inizia a parlare già della sua dotazione hardware. Nonostante il fatto che il lancio del successore del Galaxy S22 dovrebbe poi concretizzarsi solo a gennaio prossimo, ecco che oggi 27 giugno è possibile commentare le presunte specifiche della sua fotocamera, grazie ad un nuovo report del sito GalaxyClub.

Da cosa si parte

Prima di parlare del nuovo Samsung Galaxy S23 è il caso di segnalare come sui Galaxy S22 e S22 Plus del corrente anno si sia provveduto ad un salto di qualità per il teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Proprio secondo la fonte già citata GalaxyClub, si starebbe provvedendo a riconfermare questa dotazione hardware, senza alcuna nuova implementazione. Anche il sensore principale rimarrebbe lo stesso, con risoluzione da 50 MP. Non ci sarebbe insomma un vero update, almeno per i modelli su citati.

L’eccezione dell’Ultra

Altro discorso può essere fatto per il Samsung Galaxy S23 Ultra. Il modello più accessoriato ma anche costoso dovrebbe poter contare su un sensore da 200 MP, probabilmente l’ ISOCELL HP1. La vera innovazione, lato fotocamera, si concentrerebbe solo su questo esemplare, almeno se queste anteprime saranno confermate dalla realtà dei fatti fra qualche mese.

Per fare la differenza rispetto al passato ma soprattutto stare al passo della concorrenza di brand cinesi come Xiaomi ad esempio, Samsung dovrebbe però almeno pensare a migliorare il sensore ultrawide. Rispetto alla risoluzione da 12 MP in uso su molti dispositivi Galaxy, ad esempio, si dovrebbe compiere un vero e proprio salto di qualità verso le unità ultrawide da 48 MP e 50 MP di scena su alcuni dispositivi rivali. Mancano circa sei mesi al lancio dei dispositivi e magari, nell’attesa, avremo conferma o meno di tutto quanto ipotizzato fino a questo momento.

