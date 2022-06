Damiano Tommasi è riuscito nella storica impresa di scalzare la coalizione di Centro Destra dal governo di Verona. E’ un risultato storico per l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale. Damiano Tommasi ha saputo metter a frutto una vera e propria autorete dei rivali che si sono presentati divisi alla partita elettorale. In politica e nello sport chi vince ha sempre ragione: onore al merito a Damiano Tommasi ed in bocca al lupo per il suo nuovo lavoro.

La vittoria di Damiano Tommasi è fenomenale. Il neo Sindaco di Verona non ha alcuna esperienza amministrativa. Damiano Tommasi, conclusa una importante carriera da calciatore, si è dedicato a numerose iniziative sociali ed è stato Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (leggi di più) .

Il suo mandato da Presidente AIC non è stato memorabile. Damiano Tommasi è spesso apparso indeciso a tutto. Di certo non ha saputo far pesare le ragioni della categoria nella complessa evoluzione dell’organizzazione calcistica nel nostro paese. Una brava persona, Damiano Tommasi ma governare esige competenze, decisione, temperamento. Sarà il terreno di gioco, o meglio l’azione amministrativa, a decretare se la scelta di Damiano Tommasi sarà stata proficua per Verona ed i suoi concittadini.

Da Damiano Tommasi, esempio di correttezza sportiva, potrebbe partire una bella iniziativa per placare le esternazioni più becere della tifoseria dell’Hellas Verona contro Napoli ed i napoletani. E’ chiaro che Damiano Tommasi come ogni Sindaco non possa esser ritenuto responsabile delle scelleratezze verbali e comportamentali dei tifosi più beceri. Però un suo appello potrebbe dare un contributo importante proprio in occasione della prima gara di Serie A che vedrà impegnato il Napoli al Bentegodi alla vigilia di Ferragosto.

Damiano Tommasi non può fare miracoli. Ma è stato appena eletto. Gode del consenso dei suoi cittadini. Potrebbe legare il suo nome alla positiva conclusione di una vicenda pluridecennale d’odio e contumelie che ha da tempo valicato i confini della competizione campanilistica. Damiano Tommasi potrebbe realizzare così, con il sostegno di Lega Calcio e FIGC, una delle reti più importanti della sua vita e navigare con il vento in poppa per il duro quinquennio amministrativo che l’attende. Per la nuova stagione sarebbe un esempio meraviglioso.

