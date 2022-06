Ci sono delle offerte Prime Day Amazon disponibili in anteprima proprio sul noto store da questo lunedì. Per quanto le promozioni entreranno nel vivo solo il 12 e 13 luglio, ci sono dei particolari sconti che riguardano già alcuni noti brand hi-tech. In particolare, da questo lunedì 27 giugno, è possibile approfittare di ribassi importanti su alcuni smartphone, sborsando dunque una cifra abbastanza contenuta.

Grazie all’attuale ribasso di prezzo sarà possibile portare a casa un dispositivo Oppo A16s a soli 160 euro con uno sconto considerevole rispetto ai canonici 200 euro di valore di listino. Per chi non conoscesse il modello, siamo al cospetto di uno smartphone con un display da 6.52 pollici, tripla fotocamera principale con sensori da 13 MP + 2 MP + 2 MP, batteria da 5000 mAh, un chipset Helio G35 MediaTek, una RAM da 4GB e una memoria interna da 64 GB ma espandibile fino a 1 TB. Senz’altro si tratta di un modello base ma di certo affidabile e funzionale.

Un’altra proposta tra le offerte Prime Day Amazon in anteprima è quella che riguarda l’Oppo A54s. Le dimensioni dello schermo restano identiche a quelle del modello precedente, anche la batteria mantiene i suoi 5000 mAh di amperaggio ma un bel salto di qualità viene compiuto sul comparto fotocamera con i tre sensori da 50 + 2 + 2 MP. Si riconferma anche il chipset Helio G35 MediaTek e la RAM da 4 GB ma lo storage sale a 128 GB con possibilità di espansione fino a 1 TB.

Per finire l’analisi del tris di offerte Prime Day Amazon in anteprima, c’è da prendere in considerazione anche l’Oppo A96. Il suo prezzo attuale è pari a 249 euro di contro ai 300 euro canonici. Le dimensioni del display sono di poco maggiori, ossia 6.59 pollici, la fotocamera principale ha un doppio sensore da 50 Mp + 2 Mp. Sotto la scocca batte un display Snapdragon 680 4G Qualcomm, la RAM è da 8 GB e la capacità di storage è di 128 GB (espandibile fino a 1 TB). La batteria è da 5000 mAh.

