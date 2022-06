Un certificato medico e la conferma: il concerto salta. Umberto Tozzi sta male e stasera, domenica 26 giugno, non si potrà esibire in piazza ad Anzio come programmato. Motivi di salute costringono l’artista a dare forfait. Non si esibirà per i tanti fan laziali che lo stavano aspettando.

Stando a quanto è noto in questo momento, sembra che il concerto non potrà essere recuperato ma bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.

Come documentato dal certificato medico che lo staff dell’artista ha provveduto ad inviare nella serata di ieri, motivi di salute costringono Tozzi a restare a casa. Umberto Tozzi sta male e non si esibirà. Slitta l’apertura del suo tour “Gloria Forever”, previsto per oggi, domenica 26 giugno, in Piazza Garibaldi ad Anzio.

La città lo attendeva per festeggiare in musica il SAanto Patrono: in occasione della festa per Sant’Antonio di Padova, in concerto si sarebbe dovuto esibire uno di quelli che avrebbe sicuramente riempito le piazze e convinto l’intera città (e limitrofe) a cantare a squarciagola i migliori successi della musica italiana. Ma Umberto Tozzi sta male e non ci sarà, il concerto è stato annullato.

L’Amministrazione Comunale, il Sindaco, Candido De Angelis, l’Assessore alle Politiche alle Attività Produttive, Turismo e Spettacolo, Valentina Salsedo, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci sono amareggiati per questo inconveniente e si scusano con i cittadini.

Sfortunatamente, visto il poco preavviso ricevuto, non è neanche stato possibile sostituire l’evento in piazza di Umberto Tozzi con uno di un altro artista di simile calibro e portata. Per gli abitanti della cittadina laziale, i festeggiamenti musicali per il Santo Patrono sono rimandati al prossimo anno, si spera con un pizzico di fortuna in più.

Intanto, come sta Umberto Tozzi? Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni particolari. Si parla di generica “indisposizione”. Seguiranno aggiornamenti sull’eventuale recupero.

