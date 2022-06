Ci siamo: è il giorno di Vasco Rossi ad Ancona. Il rocker è atteso stasera, domenica 26 giugno, allo Stadio del Conero, per il penultimo concerto della sua tournée estiva. L’ultima tappa si terrà a Torino il 30 giugno, Stadio Olimpico Grande Torino.

Esauriti i biglietti per il concerto di Vasco Rossi ad Ancona e, per i fortunati che parteciperanno, una scaletta piena di hit. La festa estiva del Blasco negli stadi è un viaggio a ritroso attraverso le tappe fondamentali della sua carriera passando per i successi che ne hanno contrassegnato le tappe più importanti.

Parcheggi per Vasco Rossi ad Ancona

Se avete scelto di raggiungere la città di Ancona in auto, vi starete chiedendo dove lasciare la vettura nei pressi dello stadio del Conero. Non è stato predisposto un unico spazio atto ad accogliere i mezzi di trasporto dei fan del Blasco ma è possibile parcheggiare nelle aree di sosta dislocate in tutta la città.

Si può parcheggiare al parcheggio degli Archi, piazza D’Armi, Via Ranieri, Palaindoor via della Montagnola, Valle Miano, ex Mattatoio, cimitero Tavernelle, liceo Galilei, parcheggio Università a Brecce Bianche.

Per i fan anche la possibilità di sostare nelle aree apposite site nell’area commerciale della Baraccola, nelle strade di Via Luigi Albertini, Via Ferruccio Fioretti, Via Umani Giorgio, Via Franco Scataglini, Via Mario Natalucci, Via Vincenzo Pirani, Via Girombelli Arnaldo, Via Schiavoni, Via Sandro Totti, Via Roberto Bianchi, Via Zingaretti, Via Primo Maggio, Via Caduti Del Lavoro, Via Ezio Tarantelli, Via Luigi Ruggeri, Via Flavia, Via Fuà Geremia, Via Livio Cambi, Via Giovanni Conti, Via Ghino Valenti e limitrofe.

In alternativa, sono disponibili parcheggi anche al Gross Center.

Scaletta Vasco ad Ancona 2022

– XI comandamento

– L’uomo più semplice

– Ti prendo e ti porto via

– Se ti potessi dire

– Senza parole

– Amore.. aiuto

– Muoviti!

– La pioggia alla domenica

– Un senso

– L’amore l’amore

Interludio 2022

– Tu ce l’hai con me

– C’è chi dice no

– Gli spari sopra

– …Stupendo

– Siamo soli

– Una canzone d’amore buttata via

– Ti taglio la gola

– Rewind

– Delusa

– Eh… già

– Siamo qui

Bis:

– Sballi ravvicinati del terzo tipo

– Toffee

– Sally

– Siamo solo noi

– Vita spericolata

– Canzone

– Albachiara

