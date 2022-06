Perché Lady Gaga è a Como? Un evento top secret la porta in Italia per qualche giorno ma nulla a cui i fan possono aspirare a partecipare. Lady Gaga infatti si trova sul Lago di Como per partecipare ad un evento privato. Si tratta delle nozze di un magnate americano, festeggiate a Bellagio insieme a tanti artisti ed ospiti internazionali.

Il primo nome ad emergere è proprio quella di Lady Gaga. Canterà per Alan Howard, 58 anni, che da anni ha una villa sul lago di Como nella zona di Bellagio. Alan Howard convolerà a nozze in Italia e festeggerà il suo matrimonio con un banchetto che si terrà nei pressi della sua villa, sul lago. Alla cerimonia e ai festeggiamenti successivi prenderanno parte molti invitati, tra i quali spuntano anche ospiti vip. Tra questi, Miss Lady Gaga.

L’appuntamento è nel parco di Villa Olmo, una splendida dimora neoclassica di proprietà del Comune di Como. Alan Howard ha infatti affittato la dimora per tutto il mese per un esborso totale di 1,3 milioni di euro, tanto gli è costato prendere in affitto la location per il suo matrimonio chic. Sulle sponde del Lago di Como pronuncerà nuovamente il “sì” e confermerà il matrimonio con Caroline Byron.

I due si sono già sposati prima della pandemia ma non hanno potuto festeggiare come avrebbero voluto. Hanno quindi rimandato di due anni i festeggiamenti per organizzare adesso un banchetto in grande stile che non passerà di certo inosservato. La musica? In onore di sua moglie, grande fan della cantante, ci sarà proprio Lady Gaga.

Lady Gag ha raggiunto il Lago di Como già da qualche giorno e ha effettuato le prove nel parco di Villa Olmo. Ma non provate ad entrare: è off limits!

Continua a leggere su optimagazine.com