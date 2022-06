Il bonus 200 euro arriverà a luglio per i pensionati e molte categorie di lavoratori dipendenti, ma alcuni altri dovranno attendere ottobre per percepirlo. Come riportato da ‘tg24.sky.it‘, l’agevolazione prevista dal decreto Aiuti per chi dispone di un reddito annuo non superiore ai 35 mila euro arriverà nel mese di ottobre per i titolari di Naspi, Dis-Coll, a chi beneficiare della disoccupazione agricola ed agli ex-indennità Covid 2021, come pure ai lavoratori che dovranno presentarne regolare richiesta (collaboratori e stagionali).

Il bonus 200 euro verrà erogato automaticamente a luglio ai dipendenti, ai pensionati, ai percettori del reddito di cittadinanza ed ai collaboratori domestici (quest’ultimi sono tenuti a farne domanda entro il 30 settembre). Le categorie che, al contrario, dovranno fare domanda del bonus 200 euro all’INPS entro il 31 ottobre sono i titolari di rapporti di collaborazione coordinate e continuativa, gli stagionali a tempo determinato ed intermittenti con 50 giorni di lavoro effettivo nel 2021, chi lavora a tempo determinato nel settore agricolo, chi è iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con 50 contributi quotidiani nel 2021 (sempre con reddito annuale non superiore ai 35 mila euro), gli autonomi occasionali senza partita IVA e chi fa vendite a domicilio (si proverà a coprire un po’ tutte le categorie, ammortizzando così il caro-vita, arrivato ormai a livelli che gli italiani non riescono più a sostenere).

Il bonus 200 euro verrà erogato anche nel caso in cui la retribuzione del mese appaia azzerata per effetto di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi). Speriamo di essere stati abbastanza chiari, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box qui sotto (vi proveremo a rispondere al più presto possibile).

