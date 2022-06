L’annuncio è pervenuto dalla stessa Microsoft: la fine del supporto di Windows 8.1 si concretizzerà il prossimo 10 gennaio 2023. La versione del sistema operativo è considerata, oramai, fin troppo vecchia per continuare ad essere utilizzata. Per questo motivo, gli utenti che ancora ne beneficiano sono chiamati a procedere ad un upgrade verso versioni di OS più recenti nei prossimi mesi.

Il supporto di Windows 8.1 termina dopo 10 anni esatti. La versione del sistema operativo era stata introdotta nel lontano 2013 in effetti. Si stima che, attualmente, la soluzione sia installata sul 3,06% di computer in tutto il mondo. La quota misera, tuttavia, non deve ingannare: parliamo comunque di diverse decine di milioni di dispositivi interessati.

Cosa significa in sostanza e quali rimedi

Non avere più il supporto di Windows 8.1 sul proprio PC significherà non godere più neanche degli aggiornamenti di sicurezza per il proprio dispositivo. Si tratta di una grave mancanza che renderà anche pericoloso l’utilizzo del proprio hardware. Come prima soluzione, proprio Microsoft suggerisce di acquistare un nuovo computer in vista di gennaio, ma ci sono anche delle alternative meno costose.

Il passaggio a Windows 10, ad esempio, è possibile acquistando delle licenze autentiche a poche decine di euro online anche se c’è da dire che per queste ultime il supporto terminerà poi ad ottobre 2025. Se si è alla ricerca di una soluzione più longeva, si potrebbe passare direttamente a Windows 11 con la relativa licenza. Questa parte da 150 euro per le utenze domestiche. Andranno tuttavia valutati bene i requisiti di sistema in riferimento al proprio hardware che potrebbe essere datato e dunque non adeguato per il grande salto. Ci sarà tempo per riflettere su tutti questi aspetti per tutta la seconda parte del 2022, fino a gennaio prossimo.

Continua a leggere su optimagazine.com