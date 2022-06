Si parla ancora delle AirPods Pro 2, le prossime cuffie true wireless del colosso californiano. Gli auricolari di prossima generazione dovrebbe lasciar perdere la porta proprietaria Lightning (che ha accompagnato i prodotti della mela da sempre) in favore della USB-C, che comporterà anche una riduzione dei tempi di ricarica (la normativa europeo ormai lo sta imponendo ed è naturale che Apple pensi ad un’omologazione prossima). Le AirPods Pro 2 dovrebbero anche essere in grado di rilevare la frequenza cardiaca e forse la temperatura del corpo (una funzione che è attualmente ancora in fase di test e che non è detto alla fine arriverà in versione finale). Le AirPods Pro 2 accoglieranno probabilmente il nuovo chip H1 con sistema SiP di ultima generazione, insieme ad una cancellazione del rumore auto-adattiva ancora più evoluta.

L’H1 garantirà prestazioni migliori ed un consumo energetico ottimizzato. Qualora doveste perdere le vostre prossime AirPods Pro 2, ritrovarle sarà ancora più semplice: alla funzione ‘Dov’è’ che già conosciamo, dovrebbe essere integrato un piccolo speaker nella custodia. Le cuffie erediteranno l’acustica delle Apple AirPods 3 (con design in-ear). Tra l’altro, le AirPods Pro 2 potrebbero anche svolgere la mansione di apparecchiatura acustica per quanti hanno problemi di udito, elaborando il suono catturato dall’estero e rendendolo all’utente più nitido e chiaro.

La produzione delle cuffie dovrebbe avvenire nella seconda parte dell’anno, con possibile commercializzazione entro la fine del 2022, anche se non sappiamo ancora dirvi a quale prezzo (conoscendo Apple non possiamo che aspettarci cifre piuttosto alte). Speriamo di avervi dato le indicazioni che volevate, restando a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti che vedete in basso (a cui proveremo a rispondere nel più breve tempo possibile).

