Siete propensi all’acquisto di un fitness-tracker del brand Xiaomi e con la funzione NFC integrata per effettuare pagamenti in maniera semplice e sicura? Allora recatevi sulla pagina ufficiale di Amazon dove troverete in offerta il fantastico Xiaomi Mi Smart Band 6 con uno sconto del 11% ed al prezzo finale di 48,99 euro (invece di 54,99 euro di listino). L’orologio smart, versione italiana, è dotato appunto della funzione pagamento contactless, del controllo vocale con Alexa, è resistente all’acqua fino a 5ATM, sfoggia un cinturino antibatterico ed è venduto e spedito dall’e-commerce. Andiamo a conoscere altre caratteristiche in possesso di questo fantastico wearable.

La Xiaomi Mi Smart Band 6 presenta un nuovo display OLED da 1,56 pollici a schermo intero (49% più grande del suo predecessore Mi Smart Band 5) e un’ottima risoluzione (326pi) per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidi. Gli utenti hanno la possibilità di parlare direttamente con Alexa tramite il microfono e chiedere aiuto all’assistente vocale di Amazon per le attività quotidiane e controllare i dispositivi connessi ad essa. Sono 30 le modalità di allenamento disponibili che registrano la frequenza cardiaca e le calorie bruciate, sono inclusi anche esercizi piuttosto noti come HIIT, Platies e Zumba. Il device riconosce automaticamente 6 modalità di fitness, tra cui corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Controllo Vocale... Xiaomi Pay funziona con molte carte di credito e debito Mastercard...

Nuovo display a schermo intero: 1.56”Schermo AMOLED (49% più grande...

Grazie alla funzione NFC basta semplicemente avvicinare il braccialetto intelligente ad un terminale che supporta il circuito Mastercard per eseguire pagamenti contactless. Ad oggi è possibile attivare il servizio solamente sulle carte di credito, debito e prepagate del circuito Mastercard emesse da Nexi e collocate da una delle Banche Partner. Tra non molto il servizio sarà attivo anche per carte Mastercard emesse da altre banche. La Xiaomi Mi Smart Band 6 è dotata anche di funzioni come il tracciamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) vitale per la propria salute, gli esercizi di respirazione, il monitoraggio e la registrazione dei periodi di ovulazione per il tracciamento del ciclo mestruale. Insomma, non fatevelo scappare.

Continua a leggere su optimagazine.com