Saranno tantissimi gli ospiti di Party Like A Deejay, in programma il 25 e il 26 giugno a Milano, Parco Sempione. Due giorni all’insegna della musica, dello sport e del divertimento targati Radio Deejay, sabato dalle 10:00 alle 24:00 e domenica dalle 9:00 alle 21:00.

Protagonisti di un programma ricchissimo di attività, pieno di musica, sport, divertimento saranno gli artisti di Radio Deejay, amici sportivi, partner artistici, tantissimi cantanti, musicisti e dj.

“Finalmente!” è il primo commento di Linus. “Torniamo a incontrare le persone con una festa lunga due giorni, diffusa in tutta l’area del Parco Sempione, dall’Arco della Pace al Castello Sforzesco, fino al prato di fronte alla Triennale, all’Arena Civica e al Teatro Burri. Sarà un happening straordinario e aperto a tutti, al quale partecipare insieme a tutti i protagonisti della radio, nel rispetto del luogo che ci accoglie nel cuore di Milano”. La festa coincide anche con i 40 anni di Radio Deejay.

Yoga, Pilates e Animal Flow ma anche attività sportive come il Padel e il Basket e gli Action sport di XMasters; ci sarà un’area Family&Kids organizzata da Cartoon Network e i Green Lab di Demetra per i più piccoli.

Dalle 11:00 alle 18:00 di sabato nel Cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco 5 appuntamenti con gli Speakers’ Corner insieme ad alcuni protagonisti di Deejay, sold out da oltre 2 mesi, mentre la domenica si parte alle 9:00 con la Deejay After Run, l’evento running da 5 o 10 km che si corre all’interno del Parco. Un’area picnic allestita e lo chapiteau del fotografo Settimio Benedusi, per una foto d’artista a ricordo di una due giorni destinata a restare nel cuore.

Prima durante e dopo, tanta musica. La festa di Radio Deejay culminerà con il grande spettacolo di musica live all’Arena Civica sabato sera dalle 21:00 a mezzanotte, con artisti del calibro di Coez, Elisa, Elodie, Fabri Fibra, Ghali, Gué, Irama, Madame, Marracash, Marco Mengoni, LaRappresentante di Lista, Sangiovanni, ma anche qualche ospite a sorpresa e con la chiusura affidata al Deejay Time di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Il secondo spazio dedicato alla musica vede invece due pomeriggi di esibizioni ad accesso libero al Teatro Burri (fino alle 19:00). Ospiti Aka 7even, Anna, Michele Bravi, Cara & Chadia Rodriguez, Maurizio Carucci, Deddy, Ditonellapiaga, Myss Keta, The Kolors, Tredici Pietro, Mecna &Coco, Mr Rain, Napoleone, Rhove, Tananai, Matteo Romano, Luigi Strangis, Tancredi e Margherita Vicario.

Gran finale, ancora sul palco del Burri dalle 19:00 alle 21:00 di domenica 26, con i dj set al tramonto di Cosmo e Mace.

Il programma completo, la mappa e gli orari dettagliati sono consultabili sul sito www.partylikeadeejay.it