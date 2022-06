Carolina di Taylor Swift è la conferma che la popstar ha un amore viscerale per il folk. Soprattutto, il brano ci dimostra quanto sia importante la creatività per assemblare un brano: con una chitarra e una voce si possono fare grandi cose.

Una chitarra, dicevamo, una voce e un po’ di riverbero. Vuoi perché il timbro di Taylor Swift sa essere ipnotico, vuoi perché parliamo di un’artista dalle tantissime sfumature.

Insomma, Carolina di Taylor Swift – è vero – ha un taglio cinematografico che ben si sposa con la sua destinazione d’uso. Con questo singolo soft e intrigante, infatti, la cantautrice di West Reading partecipa alla colonna sonora di Where the Crawdads Sing, film prodotto da Reese Witherspoon e diretto da Olivia Newman.

Con il titolo in italiano La Ragazza Della Palude è ispirato al romanzo di Delia Owens. Un’opera, questa, alla quale la stessa Taylor Swift è profondamente legata:

Ancora, la cantautrice specifica:

Di fatto Carolina di Taylor Swift è veramente un brano spettrale ed etereo. Con suoni e parole, la cantautrice e il produttore Aaron Dessner sono riusciti a riprodurre la nebbia, la solitudine, l’alienazione e il silenzio. Ancora una volta, Taylor Swift ha dato voce a qualcosa di nuovo.

A proposito del brano, la stessa registra Olivia Newman precisa che sarà presente durante i titoli di coda perché “riflette il tono del finale della storia“ e ne riproduce gli elementi portanti: il folk americano e dei monti Appalachi. Il film è ambientato nel 1953 e per questo Taylor Swift ha scelto di impiegare strumenti che fossero in commercio in quegli anni: chitarra, violino, mandolino.

Carolina di Taylor Swift è il primo estratto dalla colonna sonora del film ed è uscito venerdì 24 giugno su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Oh, Carolina creeks running through my veins

Lost I was born, lonesome I came

Lonesome I’ll always stay

Carolina knows why, for years, I roam

Free as these birds, light as whispers

Carolina knows

[Pre-Chorus]

And you didn’t see me here

No, they never did see me here

And she’s in my dreams

[Chorus]

Into the mist, into the clouds

Don’t leave

I make a fist, I’ll make it count

And there are places I will never, ever go

And things that only Carolina will ever know

[Verse 2]

Carolina stains on the dress she left

Indelible scars, pivotal marks

Blue as the life she fled

Carolina pines, won’t you cover me?

Hide me like robes down the back road

Muddy these webs we weave

[Pre-Chorus]

And you didn’t see me here

Oh, they never did see me

And she’s in my dreams

[Chorus]

Into the mist, into the clouds

Don’t leave

I make a fist, I’ll make it count

And there are places I will never, ever go

And things that only Carolina will ever know

[Refrain]

And you didn’t see me here

They never did see me here

No, you didn’t see me here

They never saw me

[Verse 3]

Oh, Carolina knows why for years they’ve said

That I was guilty as sin and sleep in a liar’s bed

But the sleep comes fast and I’ll meet no ghosts

It’s between me, the sand, and the sea

Carolina knows