I Pearl Jam ad Imola sono pronti per il concerto in programma all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Il live è atteso per stasera, sabato 25 giugno. In scaletta i maggiori successi del gruppo.

La serata recupera il concerto inizialmente in programma per il 2020 e rimandato al 2021 per essere in seguito posticipato alla data odierna. I biglietti precedentemente acquistati per la data del 5 luglio 2020, posticipata inizialmente al 26 giugno 2021, rimarranno validi per il concerto del 25 giugno 2022. Si potrà quindi accedere alla location anche con i biglietti che riportano le date del 2020 e del 2021 e mai utilizzati per assistere allo spettacolo.

L’apertura delle porte è fissata alle ore 13.00 ma il concerto dei Pearl Jam ad Imola non inizierà prima delle 21.25, dopo l’esibizione dei gruppi di supporto.

Orari

13:00 Apertura porte

15:00 Apertura box office/accrediti (situato presso il Museo Checco Costa – Piazza Aryton Senna

18:30 Inizio concerto supporto (White Reaper, Pixies)

21:25 Inizio concerto Pearl Jam

Unico ingresso: Viale Dante

Parcheggi Autodromo

I parcheggi per l’Autodromo di Imola non sono prenotabili e non sono state predisposte navette di collegamento dai parcheggi al luogo dell’evento. Le aree di parcheggio sono quelle della città di Imola, consultabili qui.

Treni speciali

Tutti coloro che preferiranno raggiungere Imola in treno potranno contare su treni speciali per il ritorno a casa. Trenitalia ha infatti messo a disposizione treni straordinari per consentire ai fan di rientrare dopo il concerto. I treni partiranno dalla Stazione FS di Imola in direzione Bologna e Pesaro.

Di seguito gli orari e le tratte.

Per BOLOGNA CENTRALE:

Reg 93192 – partenza ore 00:30 – arrivo ore 00:50

Reg 93188 – partenza ore 01:20 – arrivo ore 01:40

Reg 93194 – partenza ore 01:40 – arrivo ore 02:00

Reg 93190 – partenza ore 02:50 – arrivo ore 03:10

Per PESARO:

Reg 18121 – partenza ore 01:11 – fermate intermedie Castelbolognese ore 01:27/28 – Faenza ore 01:32/33 – Forlì ore 01:41/42 – Cesena ore 01:52/53 – S. Arcangelo di Romagna ore 02:04/05 – RIMINI ore ore 02:13/17 – Rimini Miramare ore 02:21/22 – Riccione ore 02:26/27 – Misano Adriatico ore 02.30/31 – Cattolica ore 02:35/36 – arrivo ore 02:50

Reg 93183 – partenza ore 02:40 – fermate intermedie Castelbolognese ore 02:45/46 – Faenza ore 02:52/53 – Forlì ore 03:02/03 – Cesena ore 03:15/16 – S. Arcangelo di Romagna ore 03:28/29 – RIMINI ore 03:38/42 – Rimini Miramare ore 03:46/47 – Riccione ore 03:50/51 – Misano Adriatico ore 03:55/56 – Cattolica ore 04:01/02 – arrivo ore 04:14

Scaletta Pearl Jam ad Imola

La scaletta qui sotto è basata sui precedenti concerti dei Pearl Jam e potrebbe subire variazioni ad Imola.

Release

Even Flow

Corduroy

Immortality

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Daughter

Given to Fly

Seven O’Clock

Do the Evolution

Animal

Present Tense

In Hiding

Jeremy

Why Go

Crazy Mary

Porch

Smile

Black

Alive