Arriva Perché Non L’Hanno Chiesto a Evans? su Sky: affascinante e intrigante miniserie tratta dall’omonimo romanzo giallo di Agatha Christie. Tutti e tre gli episodi sono disponibili su Sky on demand e in streaming su NOW a partire dal 25 giugno. La maratona seriale andrà invece in onda stasera su Sky Investigation in prima visione assoluta.

Perché non L’Hanno Chiesto a Evans? è stato adattato sullo schermo da Hugh Laurie, celebre volto di Dr. House, che ha scritto e diretto tutti gli episodi. L’attore recita anche nella miniserie nel ruolo del Dr James Nicholson.

Ad affiancarlo un cast stellare composto da: Will Poulter nella parte di Bobby Jones; Lucy Boynton interpreta Frankie Derwent; Maeve Dermody è Moira Nicholson; Jim Broadbent è Lord Marcham; Emma Thompson è Lady Marcham; Conleth Hill è il Dr Alwyn Thomas; Daniel Ings è Roger Bassington-ffrench; Jonathan Jules è Ralph ‘Knocker’ Beadon; Miles Jupp è Henry Bassington-ffrench; Amy Nuttall è Sylvia Bassington-ffrench; Alistair Petrie è il Reverendo Richard Jones; Paul Whitehouse è il padrone di casa; e Morwenna Banks nel ruolo di Mrs Cayman.

Di seguito la sinossi della miniserie:

Dopo il congedo dalla Royal Navy, Bobby Jones, da poco tornato nella sua città natale, Marchbolt, si destreggia tra un lavoretto e l’altro, ma soprattutto dopo dieci anni ritrova Frankie Derwent, una sua carissima amica d’infanzia. Trova però anche qualcos’altro, un vero e proprio mistero da risolvere: un giorno infatti scorge un uomo in fin di vita sulla spiaggia, tra le rocce della scogliera. Prima di morire, il poverino riesce a pronunciare un’ultima frase: “Perché non l’hanno chiesto a Evans?” Dalle coste settentrionali del Galles, Bobby e Frankie – armati di curiosità e guidati da una foto ritrovata in tasca al morto – intraprendono un rischioso viaggio in Inghilterra, con un unico obiettivo: scoprire cosa si cela dietro quella criptica domanda. Così facendo, però, si ritroveranno faccia a faccia con un pericoloso assassino…

Qui invece il trailer in italiano:

