Arrivano nuove rassicurazioni sul comportamento e la tenuta dell’aggiornamento iOS 16 sugli iPhone supportati. Per il nuovo aggiornamento software di Apple siamo solo alla seconda beta dedicata agli sviluppatori ma i feedback giunti nelle ultime ore lasciano davvero tutti ben sperare per l’immediato futuro. Non solo la beta pubblica è alle porte con l’uscita nel mese di luglio ma questa potrebbe garantire ai singoli utenti già un’esperienza d’uso davvero ottimale. Vediamo ora il perché.

Nella giornata di ieri abbiamo riportato un feedback del noto esperto Jon Prosser che, sul suo profilo Twitter, aveva condiviso un suo riscontro più che positivo sull’aggiornamento iOS 16 appena testato. Sulla stessa scia, in queste ore, si colloca anche l’opinione di un altro informatore d’eccezione per il brand di Cupertino, Ben Geskin. Il tweet in chiusura articolo non lascia spazio a dubbi: il lavoro svolto dagli sviluppatori è senz’altro ottimo.

Proprio Ben Geskin mette in evidenza la distanza abissale tra la prima beta per sviluppatori di iOS 16 e la seconda rilasciata all’inizio di questa settimana che volge al termine. Addirittura e almeno per il momento, l’esperto ha confermato di non aver trovato alcun bug nell’update, nonostante la sua natura sperimentale.

L’aspetto ancora più rassicurante dell’ultimo aggiornamento iOS 16, così come riportato sempre da Geskin, à la durata della batteria. Nonostante ci troviamo solo al secondo firmware di test per la soluzione software Apple, è stato già compiuto un sostanziale passo in avanti per per l’autonomia degli iPhone supportati. La cosa lascia davvero sperare bene per le prossime settimane: quando a luglio sarà rilasciata la prima beta pubblica agli utenti, potrebbero non esserci particolari timori per chi desidera testare la nuova esperienza. Insomma, il lavoro condotto dagli sviluppatori sarebbe stato eccellente e il prosieguo della sperimentazione verso l’uscita settembrina dell’aggiornamento sarebbe dunque tutto in discesa.

