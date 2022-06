Purtroppo non funziona Stumble Guys oggi 25 giugno. Ci sono delle serie difficoltà con il titolo in questo sabato di inizio estate, così come confermato anche dal team di sviluppo del gioco in questi minuti. I problemi sono seri, visto che persiste una difficoltà nell’avvio di qualsiasi sessione per gli utenti.

Stumble Guys è un party game multigiocatore di massa, un battle royale in cui un massimo di 32 giocatori si sfidano per superare i livelli. Ebbene. tutte le funzioni di gioco sono praticamente inibite in questa giornata. Il titolo non si avvia in alcun modo, nonostante i diversi tentativi. Il malfunzionamento riguarda sia la versione del game per dispositivi Android che iOS e dunque per iPhone, senza alcuna distinzione particolare. Le stesse difficoltà sembrano riguardare anche Steam.

Come mai non funziona Stumble Guys in questa giornata? Sulla natura del down del gioco si è pronunciato il team social ufficiale del game appunto. Ebbene. i problemi sono strettamente collegati ai server che mostrano delle anomalie vistose. Proprio per il down in corso, non è possibile accedere online alle sessioni, con sommo rammarico di chi avrebbe voluto godersi una sessione con amici o anche semplici sconosciuti.

Il fatto che il disservizio sia noto da parte del team di sviluppo e supporto del gioco lascia ben sperare in una rapida ripresa della normalità. Anche se non funziona Stumble Guys intorno alle ore 15 odierne, è più che probabile che un intervento tecnico riuscirà ad annullare del tutto il disservizio nel giro di poco tempo. Di certo consigliamo di tenere sotto osservazione i canali social del titolo per ulteriori comunicazioni in tempo reale. Un eventuale ripristino del servizio di gioco non mancherà di essere comunicato in maniera tempestiva, per la gioia dei numerosi giocatori sparsi in tutto il mondo.

