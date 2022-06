Morgane Detective Geniale torna su Rai1 per la gioia dei fan che proprio lo scorso anno le hanno regalato ascolti importanti. La bella e combattiva protagonista tornerà nel prime time della rete con i nuovi episodi solo il prossimo settembre ma, fino ad allora, i fan potranno rivedere le sue indagini a partire da sabato prossimo.

Se da un lato c’è una buona notizia che tutti sicuramente apprezzeranno, dall’altro c’è una cattiva notizia ovvero che i primi episodi di Morgane Detective Geniale torneranno in onda al sabato pomeriggio a partire dal 2 luglio. Una collocazione un po’ complicata specie per chi magari può finalmente uscire o opta per una giornata al mare proprio di sabato.

L’appuntamento è fissato per le 17.00 del sabato dal 2 luglio con un doppio episodio a settimana in attesa di vedere i nuovi episodi. Quando andrà in onda Morgane Detective Geniale 2? I nuovi episodi della serie con Audrey Fleurot andranno in onda da settembre, molto probabilmente al lunedì con un doppio episodio a settimana. Anche la seconda stagione, così come la prima, è composta da otto episodi e in Patria i fan hanno avuto modo di vederli già nei giorni scorsi.

Morgane Detective Geniale 2 è andata in onda tra maggio e giugno ma solo a settembre avremo modo di capire cosa ne sarà di Morgane, dei misteri che dovrà risolvere e anche della possibile terza stagione. In Francia gli ascolti sono stati ottimi e siamo sicuri che anche in Italia accadrà lo stesso quando la serie andrà in onda a settembre, fino ad allora non ci rimangono che le repliche al sabato pomeriggio.