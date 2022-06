Cristiano Ronaldo alla Roma sarebbe ormai cosa fatta con addirittura lo Stadio Olimpico prenotato per il prossimo 29 giugno? Difficile crederlo, dal momento che niente o quasi pare essere trapelato a riguardo. Se tutto fosse vero, la società giallorossa avrebbe condotto un’operazione di mercato clamorosa completamente sotto traccia, senza far trapelare alcunché (cosa complicatissima da attuare, specie di questi tempi). I maggiori esperti di calciomercato, come nel caso di Romano e Di Marzio di Sky, non hanno nemmeno toccato l’argomento (se ci fosse anche solo un fondo di verità dubitiamo sarebbe loro sfuggito). Tra l’altro, non sembrano esserci nemmeno documenti che attestino la prenotazione dello Stadio Olimpico per il 29 giugno.

L’ex calciatore Fabio Petruzzi, per voce di una fonte molto accreditata, si è detto convinto del fatto che la Roma stia smuovendo mari e monti per prendere Cristiano Ronaldo. La panchina di Mourinho, cuore portoghese, faciliterebbe senz’altro le cose, ma da qui a dire che l’operazione di mercato sia fatta ce ne passa.

La Roma avrà di sicuro sondato il terreno per cercare di capire se il colpo fosse fattibile, ma ci sembra un po’ presto per sbilanciarsi ed addirittura dare per assodata la prenotazione dello Stadio Olimpico per il prossimo 29 giugno, utile proprio alla presentazione del campione lusitano. Cristiano Ronaldo ha 38 anni compiuti, ma vanta una tenuta atletica tale da poter ancora fare la differenza in Serie A: alla Roma farebbe comodo, non ci piove, ma è anche vero che un’operazione del genere costerebbe tantissimo (l’ex Real Madrid e Juventus non si accontenterebbe di poco). Continueremo ad indagare sulla questione, sperando di potervi presto dire di più. Voi come credete stiano le cose realmente? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

