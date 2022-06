Quali sono i migliori 5 giochi su Nintendo Switch per bambini per l’estate 2022? Con la conclusione delle scuole per tantissimi giovani ragazzi, di certo, si avrà modo di divertirsi decisamente di più con la propria console: soli o magari anche in compagnia di amici invitati a caso o a distanza, con le modalità multiplayer online.

La selezione di migliori giochi del momento si concentra su grandi classici videoludici, ma anche quale titolo più recente del corrente anno. Nulla è lasciato al caso e pensato per appassionati di ballo e movimento come di calcio e ancora fan di saghe e comunque giochi logici e di ragionamento.

Just Dance 2022

Con il via dell’estate e la possibilità di fare feste in casa come in giardino, è impossibile non citare in questa specifica guida ai 5 migliori giochi Nintendo Switch per bambini Just Dance 2022. Naturalmente parliamo della versione del corrente anno del titolo tanto noto e campione di vendite. Per chi (difficilmente) non conoscesse il titolo, lo scopo del gioco è seguire i passi di danza di performer colorati presenti sullo schermo. La bontà dei movimenti dei giocatori dipende da quanto registrato dai Joy-Con e la resa nella sessione di ballo consente di accumulare punti. L’esperienza è molto più bella se condivisa con amici, in famiglia, fino ad un massimo di 6 utenti (anche lo smartphone Android ora può fare da Joy-Con).

Per quanto riguarda l’edizione 2022 di Just Dance 2022 va detto che il prezzo attuale del titolo si aggira intorno ai 30 euro (in promozione anche a metà prezzo rispetto a quello di listino). Occhio al fatto che, rispetto al numero di brani fruibili con l’acquisto, c’é anche un abbonamento Premium. Quest’ultimo, al costo annuale di circa 25 euro, da diritto all’accesso ad una playlist di centinaia di canzoni tutte da ballare.

FIFA 2022

Tra i migliori giochi per Nintendo Switch in questo giugno 2022 non poteva di certo mancare anche Fifa 2022. Il titolo per eccellenza degli appassionati di calcio è disponibile anche per la specifica console, oltre che per PlayStation e soluzioni Xbox. L’edizione di quest’anno è più che mai realistica. La nuova soluzione di Electronics Arts attuale ha, ad esempio, anche la funzione chiamata “Sprint Esplosivo”. Questa fornisce un’accelerazione da sfruttare nelle situazioni di uno contro uno, per un’esperienza d’uso che restituisce la vera sensazione di un incontro su campo.

Per la cronaca, in questa estate 2022, il prezzo del titolo resta fermo intorno ai 39 euro. Va però fatto notare un aspetto non trascurabile della versione per Nintendo Switch. Questa è proposta nella sua Legacy Edition con qualche funzionalità e punto di forza in meno rispetto alle soluzioni Xbox e PlayStation ma magari la cosa non avrà particolare valore se i destinatari del prodotto saranno dei giovanissimi giocatori.

Mario Kart 8 Deluxe

Tra i migliori giochi per NIntendo Switch per bambini è impossibile non nominare Mario Kart 8 Deluxe, probabilmente il primo titolo che in tanti giovanissimi cominciano a testare proprio sulla loro console. L’ultima edizione del titolo non è recentissima ma merita sotto più aspetti: è possibile giocare fino ad un numero massimo di 8 utenti in multiplayer locale e la modalità TV presenta una risoluzione massima di 1080 p. Il gioco introduce nuovi personaggi come il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior e ci sono nuove modalità di gioco come modalità battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto. Sono stati introdotti anche rinnovati circuiti come la Periferia urbana, il Kartodromo e Double Dash.

Attualmente il titolo tanto diffuso costa intorno ai 48 euro nella sua versione fisica.

Minecraft

Un altro intramontabile classico in questa guida ai migliori giochi Nintendo Switch per bambini è Minecraft. Difficile è trovare un giovane possessore della console che non sappia di cosa stiamo parlando. Si tratta di un titolo con il quale si procede a costruire un mondo in modalità creativa, dunque a proprio piacimento, o seguendo delle indicazioni o obiettivi prefissati. Nel meraviglioso mondo a blocchi si può andare alla ricerca di minerali grezzi, fabbricare strumenti ed oggetti vari e costruire strutture di vario genere. Naturalmente la fa da padrone la modalità multiplayer per condividere esperienze di gioco con amici e compagni di classe, pure a distanza.

Il prezzo del titolo si aggira attualmente intorno ai 28 euro per Nintendo Switch, di certo una soluzione più che abbordabile per tanti genitori.

Lego Harry Potter Collection

Nel ventennale della prima uscita al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale tra reunion e ritorni di fiamma per la saga fantasy più amata, non poteva di certo mancare un riferimento all’unico titolo con protagonista il maghetto di Hogwarts. Il titolo è perfetto per i più piccoli e a maggior ragione è annoverabile tra i 5 migliori giochi su Nintendo Switch per bambini.

Il titolo fisico ha due schede che si riferiscono a specifici momenti della saga letteraria e cinematografica. Il primo riguarda tutte le avventure di Harry e dei suoi compagni Hermione e Ron contro Voldemort nei primi 4 anni della scuola di magia diretta da Albus Silente. A seguire, il secondo supporto è valido per le avventure che vanno dal quinto al settimo anno della saga e dunque fino alla conclusione. Il titolo, decisamente non di fresca uscita, è in forte sconto in questo momento: è possibile trovarlo pure a meno di 24 euro online.