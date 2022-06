Nella giornata di ieri POCO, il brand di smartphone Android cinese diventato indipendente da Xiaomi, ha presentato i due nuovi POCO F4 e POCO X4 GT (è proprio su quest’ultimo modello che quest’oggi, 24 giugno, ci soffermeremo, parlandovi delle principali caratteristiche tecniche e dettagli riguardanti il design, le funzionalità, il prezzo e la disponibilità sul mercato italiano).

Il POCO X4 GT presenta un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full-HD+ (2460 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e luminosità fino a 650 nit. È dotato del processore MediaTek Dimensity 8100 a 5nm con GPU Mali-G610 ed è supportato da 6 o 8GB di memoria RAM LPDDR5 e 128 o 256GB di storage interno UFS 3.1. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo device POCO sfoggia una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP (f/1.9), un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2, FoV 120°) e un macro da 2MP (f/2.45); la fotocamera anteriore è da 16MP (f/2.45). Lo smartphone mostra una connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C.

Il POCO X4 GT possiede, inoltre, un sensore d’impronte digitale posto lateralmente e speaker stereo Dolby Atmos. Il tutto è alimentato da una batteria da 5080mAh dotata di ricarica rapida via cavo a 67W. A bordo sfrutta il sistema operativo Android 12 con MIUI 13 for POCO. Il nuovo device del produttore cinese sarà venduto in tre colori: Silver, Black e Blue, e disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 4 luglio 2022 sia sul sito ufficiale sia su Amazon ai seguenti prezzi: versione 6-128GB a 379,90 euro, mentre 8-256GB a 429,90 euro. Infine, POCO mette a disposizione dei suoi clienti un servizio post-vendita premium per quanto concerne i suoi nuovi smartphone, che prevede una riparazione gratuita del display nei primi sei mesi dall’acquisto.

