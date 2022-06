Un iPhone 12 bianco potrebbe essere il vostro compagno ideale per l’estate, pronta ad esplodere. Lo sconto di cui intendiamo parlarvi quest’oggi 24 giugno è quello relativo al modello da 64GB, che vi porterete a casa al prezzo di 687,64 euro, con uno sconto pari al 18% sul prezzo originale (839 euro). Il prodotto è da subito disponibile, con possibilità di vederselo recapitare a casa, senza costi aggiuntivi, entro mercoledì 29 giugno. La spedizione ed il reso sono gratuiti per i clienti Prime (senza contare che a breve arriveranno anche le offerte dell’Amazon Prime Day, assolutamente da non perdere). iPhone 12 bianco da 64GB vi verrà venduto e spedito direttamente da Amazon (lo precisiamo per gli utenti che preferiscono questa tipologia di articoli piuttosto che quelli venduti e spediti da terzi, la cui garanzia è legata, appunto, ai rivenditori).

iPhone 12, del resto, è un prodotto ancora molto valido, che ricordiamo montare uno schermo Super Retina XDR da 6.1 pollici con Ceramic Shield (più resistente di qualsiasi vetro per smartphone). Il telefono è spinto dal processore A14 Bionic, con connettività 5G e certificazione IP68 contro acqua e polvere. Il comparto fotografico principale si compone di un doppio sensore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e videoregistrazione HDR a 4K in Dolby Vision.

Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Non vediamo proprio cos’altro potreste desiderare da questo device, che ha ancora molto da offrire nonostante sia stato soppianto da iPhone 13 (considerate anche che presto verranno lanciati i nuovi iPhone 14, cosa che comunque nulla toglierà al prodotto che state per acquistare, sempre molto valido). Detto questo, la scelta finale spetta solo a voi: cosa decidere di fare? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

