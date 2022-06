Stando alle ultime notizie giunte in Rete, Samsung pare si sia messa a lavoro per realizzare una nuova tipologia di display OLED flessibile e pieghevole senza bordi. Di recente, infatti, il colosso sudcoreano ha reso noto il suo addio alla produzione di schermi LCD entro la fine di questo mese di giugno 2022. La spiegazione che ha portato a tale scelta riguarda la straripante concorrenza tra Cina e Taiwan. Ecco perché il produttore coreano avrebbe deciso di applicare un nuovo metodo al diodo organico a emissione di luce (OLED) pieghevole, invece dei noti OLED e QD. L’intento è quello di utilizzare un adesivo trasparente liquido (OCR) anziché un nastro trasparente (OCA). OCA e OCR sono materiali utilizzati nel processo di laminazione display (pressatura) che viene utilizzato per collegare il pannello OLED al vetro di copertura. Il metodo utilizzato in passato per gli OLED flessibili era l’OCA.

Stando a quanto si apprende da un recente report, la società sarebbe pronta ad applicare un nuovo metodo di laminazione per i suoi display OLED pieghevoli che saranno utilizzati sui futuri foldable senza cornici. Tuttavia, dato che i nastri trasparenti sotto forma di film dovranno essere inseriti uno per uno, il tempo di processo sarà piuttosto lungo, oltre al materiale che risulterà molto costoso. Il settore stima che Samsung acquisti più di 200 miliardi di won di materiali OCA all’anno. Invece, l’utilizzo dell’OCR a getto d’inchiostro può ridurre i tempi di processo e i costi di acquisto dei materiali.

Come funziona il nuovo metodo al diodo organico a emissione di luce (OLED)? Si utilizzerà un adesivo liquido e trasparente in grado di produrre delle goccioline di inchiostro tramite un apposito spray. Ciò permetterà di ottenere una laminazione davvero straordinaria, considerato anche che il liquido riuscirà a raggiungere tutte le zone più difficili dello schermo, come ad esempio quelle in prossimità della selfie-cam o degli speaker, cosa che la vecchia tecnologia non era capace di attuare.

