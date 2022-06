L’aggiornamento iOS 16, per quanto ancora in beta, è sotto stretta osservazione. Circa 48 ore fa è stato rilasciato il secondo firmware sperimentale per la nuova soluzione Apple di questo 2022 e le cose sembrano mettersi già bene per quanto riguarda l’autonomia degli iPhone supportati.

Va ricordato intanto che l’aggiornamento iOS 16 in beta è per ora disponibile solo per gli account sviluppatori mentre la controparte beta pubblica dovrebbe giungere nel mese di luglio. Proprio dagli esperti che hanno già potuto provare la soluzione software nelle ultime ore arrivano notizie davvero confortanti, Sembrerebbe proprio che l’update fresco di rilascio faccia degli enormi passi in avanti per la correzione di bug ed errori ma anche per l’autonomia.

La batteria beneficia e non poco dell’aggiornamento IOS 16 in beta 2 rilasciato in questa settimana. Tra gli altri, uno sviluppatore ed esperto Apple del calibro di Jon Prosser (noto a molti) fa sapere che l’ultimo update contribuisce a migliorare notevolmente la durata della batteria degli iPhone. Rispetto al primo firmware di due settimane fa, siamo al cospetto di una soluzione che aumenta le ore di autonomia dei melafonini già in questa versione, per quanto ancora acerba.

Gli sviluppatori al soldo di Apple avranno dunque lavorato bene all’aggiornamento. Probabilmente, all’apertura del programma beta pubblico a luglio, gli utenti finali potranno godere di un’esperienza utente già abbastanza matura e sgombra di particolari bug. Come in molti sapranno, lo sviluppo dell’aggiornamento continuerà per tutta l’estate con la distribuzione di più firmware sperimentali. L’uscita definitiva e finale si attende invece per fine settembre, in concomitanza con il lancio commerciale dei prossimi iPhone 14. I modelli di melafonini supportati per il prossimo step software sono moltissimi: si parte dai vecchi iPhone 8 per arrivare agli ultimissimi iPhone 13.

