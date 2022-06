Ezra Miller ha ancora gravi problemi con la legge. L’attore non è nuovo ad episodi di violenze ed aggressioni, ma negli ultimi tempi sembra aver superato il limite. L’ultima follia lo vedrebbe vivere isolato nel suo ranch nel Vermont insieme a tre bambini piccoli, di età compresa tra uno e cinque anni, e sua madre 25enne.

Il Rolling Stone è riuscito a mettersi in contatto con il padre e altri due familiari che sono molto preoccupati per la situazione. L’ambiente, un ranch di 96 acri, non sarebbe l’ideale in cui vivere, soprattutto perché secondo queste fonti, Ezra Miller avrebbe delle pistole incustodite sparse per la proprietà e anche piante di marijuana coltivate illegalmente.

Una delle due fonti, che, come l’altra, ha chiesto l’anonimato per paura di ritorsioni, ha ricordato un caso in cui uno dei bambini avrebbe raccolto una pallottola e se la sarebbe messa in bocca. La madre, però, afferma il Rolling Stone, si sentirebbe al sicuro poiché Ezra Miller l’ha aiutata a fuggire da “un ex violento”. La star di Animali Fantastici ha incontrato la donna lo scorso aprile alle Hawaii, teatro di una serie di aggressioni di cui si è reso protagonista.

Il padre dei bambini, che come la madre ha richiesto l’anonimato dato la delicata questione, ha cercato di allontanare i suoi figli dalla proprietà, chiamando anche la polizia di stato e gli assistenti sociali per fare delle verifiche.

I guai per Ezra Miller sono iniziati ad aprile nelle Hawaii quando due coppie di genitori avrebbero richiesto ordini restrittivi contro di lui. L’attore è stato anche accusato di aggressione ai danni di una 26enne dopo essersi introdotto nella sua casa e averle spaccato una sedia in testa.

All’inizio di giugno, Chase Iron Eyes e Sara Jumping Eagle hanno ottenuto un ordine restrittivo contro Miller, accusandolo di aver manipolato psicologicamente per anni la loro figlia 18enne, Tokata Iron Eyes. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto nel 2016, quando la giovane era minorenne e l’attore le avrebbe fornito sostanze stupefacenti, tentando anche di molestarla. L’accusa è di adescamento di minore e di violenza contro le donne, dato che nella maggior parte dei casi si tratta di aggressioni verso figure femminili.

Davanti agli innumerevoli guai con la legge di Ezra Miller, Hollywood sembra restare a guardare. Al momento è ancora in via di sviluppo il solo movie su The Flash, ma la gravità delle accuse continua a pesare e la lista dei suoi crimini si allunga. Fino a quando potrà essere ignorato?

