Si parla tanto da un po’ di ore a questa parte dell’utilizzo del cuore nero e di quello arancione su WhatsApp. Si tratta di emoji che rappresentano novità assolute, se non altro perché ora sono animate e, dopo la diffusione di alcuni video su TikTok nella giornata di ieri, è opportuno specificare che ciascuna scelta veicoli un significato molto preciso. Dunque, dopo alcune informazioni di massima trapelate attraverso un altro articolo e le anticipazioni previste per le app di messaggistica, in termini di faccine, tocca capire anche quali messaggi si possano nascondere dietro ciascun elemento selezionato nel corso di una conversazione.

Cosa sappiamo sull’utilizzo del cuore nero ed arancione su WhatsApp: dettagli sul loro significato

Detto questo, qual è il significato effettivo del cuore nero ed arancione su WhatsApp? Dovete tener presente che scegliere un determinato colore rispetto ad un altro porti con sé la volontà di comunicare qualcosa di diverso al proprio interlocutore. Se con il cuore nero siamo più o meno sullo stesso livello di quello rosso, passionale e trasformato in versione dark per coloro che hanno sempre amato il genere, effettivamente con l’altra opzione cambia totalmente il discorso. Ogni valutazione semantica, infatti, diventa per forza di cose molto più complessa.

Sostanzialmente, il passaggio dal cuore nero al cuore arancione fa tutta la differenza del mondo. Stando alle dritte recuperate su TikTok, inviare una specifica emoji del genere vuol dire interfacciarsi con una persona “amica“. Dunque, risulta idoneo per un rapporto intenso, caratterizzato da un grande affetto reciproco, senza però sconfinare nell’amore. Quei rapporti platonici che spesso e volentieri vedono almeno una persona su due coinvolta maggiormente nella relazione.

Dunque, al di là delle considerazioni sul cuore nero, fate molta attenzione quando inviate un cuore arancione su WhatsApp.