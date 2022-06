Jon Snow avrà la sua serie: lo spin-off de Il Trono di Spade è un progetto già in fase di sviluppo. Dopo lo sgomento iniziale, i fan dovranno prepararsi a rivedere Kit Harington nei panni del personaggio che gli ha dato la popolarità per quasi dieci anni (e a cui aveva detto addio non molto tempo fa).

Nel finale della serie originale, Jon Snow ha scoperto di chiamarsi Aegon Targaryan, il vero erede del Trono di Spade. Dopo aver ucciso sua zia/fidanzata, Daenarys, per tenerla lontana dal potere, Jon è stato costretto a scegliere una vita di esilio tra i Guardiani della Notte. Invece di rimanere con loro, si è diretto a nord della Barriera per vivere con i Bruti e il suo lupo Ghost. Si dice che la serie sia un sequel e seguirà la vita di Jon Snow dopo questi eventi.

Emilia Clarke, che ha interpretato Daenerys, conferma che il progetto è in lavorazione e che se ne sta occupando Kit Harington stesso. “Me ne ha parlato. E so che esiste. Sta succedendo”, ha detto Clarke in un’intervista a Variety. “La serie è stata creata da Kit per quanto posso capire, quindi è coinvolto da zero.” Per quanto riguarda un ipotetico ritorno di Daenerys, l’attrice ha smentito, dicendo fermamente: “No, io ho chiuso.”

Ulteriore conferma giunge dall’autore dei romanzi originali George RR Martin, che nel suo blog ha spiegato: “Sì, è stato Kit Harrington a portarci l’idea. Non posso dirvi i nomi degli sceneggiatori/showrunner, dal momento che non è stato ancora autorizzato il rilascio, ma Kit ha portato anche loro, la sua stessa squadra, e sono fantastici”.

Lo spin-off su Jon Snow si andrebbe ad aggiungere a una serie di altri potenziali progetti legati al franchise. Oltre a quello di prossima uscita, House of the Dragon, incentrato sulla famiglia Targaryen, HBO è al lavoro su Tales of Dunk and Egg, prequel ispirato ai volumi raccolti ne Il Cavaliere dei Sette Regni.

Continua a leggere su optimagazine.com.