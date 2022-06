Rotto il silenzio da parte del rapper, è il turno di sentire il pensiero di Elodie su Marracash dopo lo split della loro relazione e le voci di corridoio su un ritorno di fiamma. La cantante romana si è messa a nudo nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera.

Le parole di Elodie su Marracash

Da che mondo è gossip, i nomi dei due artisti che hanno rincuorato per mesi le redazioni di cronaca rosa sono diventati imprescindibili. Intervistare il rapper significa, prima o poi, sfoderare la domanda sulla popstar di Andromeda. Lo stesso accade al contrario, e dopo una pioggia di domande sul Roma Pride cui Elodie ha preso parte e i commenti sull’attuale situazione socio-politica in Italia e nel mondo, ecco la domanda su Marracash.

I due, di fatto, hanno interrotto la loro relazione e hanno cauterizzato la ferita nel video di Crazy Love del rapper, dove sul finale riprendono l’iconica performance di Marina Abramovic con l’arco teso tra due persone.

Recentemente sono stati avvistati all’esterno dell’abitazione di Elodie a Milano, per questo sono scattati gli scoop. Marracash, quindi, si è ritrovato a chiarire la situazione: “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Oggi, quindi, Elodie ha finalmente rotto il silenzio su ciò che rimane della relazione con l’ex compagno. Ecco la sua risposta: “Come ha detto lui di recente, ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto non convenzionale, che esiste, è molto forte, complesso”.

Il giornalista la incalza chiedendole se i due stiano lavorando per trasformare la relazione di prima in un’amicizia. Elodie dice:

“Per il momento è complicato. Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice”.

Giorgia Meloni e la destra conservatrice

Non solo Marracash: Elodie è un’artista, e come ogni artista degno di dirsi tale è molto attenta a ciò che succede nel Paese che le dato i natali e presso il quale esercita diritti. Per questo lotta contro la discriminazione verso il mondo LGBTQ+, per questo accetta il ruolo di madrina del Pride e per questo, infine, dice la sua su quella parte politica che non intende promuovere uguaglianza e parità.

In passato Elodie si è già pronunciata su Salvini, ma considerati i risultati delle ultime comunali la destra fa rima con Giorgia Meloni. Ecco il suo pensiero:

“Vedo una donna molto arrabbiata, mi dispiace per lei, non dovrebbero esserci queste distinzioni, e mi spiace ci siano persone che le fanno. Famiglie di serie A, serie B, serie Z… I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere bene, in società, assieme. C’è troppa rabbia in queste persone. Io pure sono arrabbiata, ma vado in terapia e non la sfogo sugli altri. Solo che devi essere cosciente di questo problema con la rabbia”.

